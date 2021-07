Im Bollwerk 107 in Moers wird Blues und Folk gespielt

Moers. Am 9. Juli gibt es im Bollwerk 107 Blues und Folk zu hören. Auf der Bühne stehen Bands aus Bielefeld und Mülheim. Und es gibt noch Karten.

Blues und Folk aus Ostwestfalen und dem Ruhrgebiet mit „Bad Temper Joe“ und „The Singer Is Always Late“ gibt es am Freitag, 9. Juli, ab 19 Uhr im Bollwerk 107 zu hören. Bad Temper Joe aus Bielefeld präsentiert sein neues Studioalbum „One Can Wreck It All“. Die Kompositionen seien zeitgenössischer Blues in Reinkultur, lobt der Veranstalter. Auf „One Can Wreck It All“ zeige Bad Temper Joe sich als Songwriter mit Fingerspitzengefühl – und als Performer mit unvergleichlicher Präsenz und Wirkung. Auch international konnte der Bluesbarde aus Bielefeld bereits einige Akzente setzen: als einziger europäischer Act im Finale der International Blues Challenge 2020 in Memphis, USA.

Die Band „The Singer Is Always Late“ aus Mülheim an der Ruhr kombiniert laut Bollwerk auf der Bühne „ausgefeilte Arrangements, dreistimmigen Satzgesang, schöne Lieder und eine ausgewogene Mischung aus Ernsthaftigkeit und Spaß“ ohne Samples, Effekte oder „Schnickschnack“. Dabei erzeugen die sieben Bandmitglieder einen unverkennbar gradlinigen Sound. Akustikgitarre, Piano, Schlagzeug, Kontrabass, Trompete und Saxophon sorgen für tanzbare, melodische und eingängige Harmonien.

Dabei fließt die Grenze zwischen Singer/Songwriter-Folk und Rockmusik gewollt hin und her. Wichtig ist: Schön muss es sein, Spaß soll es machen! Seit Herbst 2013 stehen TSIAL auf den Bühnen des Ruhrgebietes und des Rheinlandes, spielen auf Festivals, in Kulturzentren, Kneipen, Pubs und Bars. Im Frühjahr 2017 ist ein Live-Album erschienen. Im Frühjahr 2020 erschien das zweite Studioalbum „Stories Of The Spring“.

Tickets gibt es unter www.bollwerk107.de.

