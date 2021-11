Ihr Weg führte von Paris und Lissabon nach Moers-Schwafheim

Moers. Die evangelische Kirchengemeinde in Moers-Schwafheim bekommt am 1. Advent eine neue Pfarrerin. Die war zuvor nicht nur in Dinslaken und Paris.

Am 1. Advent geht’s los für Pfarrerin Kirsten-Luisa Wegmann: „Ich freue mich auf Schwafheim, diese lebendige Gemeinde, die ich in vielen Besuchen bereits kennenlernen durfte“, sagt sie. Die Einführung in die Pfarrstelle übernimmt am Sonntag, 28. November, Superintendent Wolfram Syben. Der Gottesdienst in der Dorfkirche, Ackerstraße 180, beginnt um 9.30 Uhr.

Und das ist die „Neue: Kirsten-Luisa Wegmann wurde 1969 in Soest geboren. Aufgewachsen ist sie in Oberhausen-Sterkrade. „In die Kirche bin ich als junge Teilnehmerin des Kindergottesdienstes und einer Mädchengruppe geradewegs hineingewachsen. Später wurde ich Teamerin in Gruppen für Jugendliche und junge Erwachsene.“

Die erste Station war Paris

Nach dem Abitur ging sie als Au-Pair nach Paris und belegte an der Universität Sorbonne für zwei Semester einen Sprachkurs. Anschließend wollte sie sich dort für das Studium der Medizin einschreiben, wobei auch Theologie schon in der Luft lag. Zeit zum Nachdenken gab die Sommervertretung als Küsterin der Deutschen Evangelischen Gemeinde. Wegmann sagt rückblickend: „In den Gesprächen mit dem Pfarrehepaar wurde mir klar, wofür mein Herz wirklich schlug.“

Sie kehrte nach Deutschland zurück, studierte Theologie in Wuppertal und Marburg. Ihr Vikariat – die praktische Ausbildung nach dem theoretischen Studium – führte sie nach Solingen. Nach der Ordination, der offiziellen Berufung zur Pfarrerin, ging sie für ein Jahr als Auslandsvikarin nach Lissabon.

„Das hat mich sehr geprägt. Die Protestanten dort sind in extremer Minderheit. Ich half in anderen Gemeinden aus, arbeitete in der Schule mit und besuchte als Seelsorgerin Deutsche in portugiesischen Haftanstalten. Highlight: Ein Einsatz im Rahmen der Seemannsmission auf einem Schiff und Gespräche mit der internationalen Besatzung. Ich erlebte auch die große Armut in der Stadt und unterstützte die diakonischen Hilfsprojekte der Deutschen Gemeinde.“

Dann kam Dinslaken

Zurück in Deutschland führte ihr Weg als Pfarrerin zur Anstellung nach Wuppertal-Uellendahl. Seit dem Jahr 2006 ist sie in Dinslaken tätig und dort auch Mitglied im Kreissynodalvorstand, der den Kirchenkreis leitet. „Ich bin dankbar für die vielen guten Jahre in Dinslaken und vor allem Lohberg, das mir besonders ans Herz gewachsen ist; natürlich ist der Abschied schmerzlich. Aber ich freue mich auch sehr auf Schwafheim, so nett und freudig, wie ich begrüßt worden bin“, sagt die neue Pfarrerin.

Hier wird sie Kinder taufen, Liebende trauen, Jugendlichen im Konfirmandenunterricht die Grundlagen des christlichen Glaubens nahe bringen. Sie wird Kranke besuchen, Sterbende begleiten und Trauernden zur Seite stehen. „Ich werde sicher in der Schule und im Kindergarten mitarbeiten“, kündigt sie an.

In Schwafheim wird man sie nicht nur bei der Arbeit sehen, sondern auch auf dem Rad, ihrem Lieblingsverkehrsmittel. Und bei Spaziergängen mit ihrem sardischen „Ex-Streuner“, der seine neue Heimat bald schnuppernd kennenlernen wird. „Der wird jetzt auch Schwafheimer“, sagt sie und lacht.

