IHK zu Verkehrsversuch in Neukirchen-Vluyn: „Unausgereift“

Neukirchen-Vluyn. Die Niederrheinische IHK spricht sich gegen den geplanten Verkehrsversuch der Stadt Neukirchen-Vluyn aus. Das sind die Befürchtungen.

Weniger Parkplätze und ein absolutes Halteverbot: Das plant die Stadt Neukirchen-Vluyn ab Mitte September für die zentrale Einkaufsstraße Niederrheinallee. Die Maßnahmen gehören zu einem Verkehrsversuch. „Unklar ist, welche Ziele die Gemeinde verfolgt und wann der Versuch als Erfolg gilt“, schreibt die Niederrheinische IHK in einer Mitteilung an die Redaktion. Daher hat die Industrie- und Handelskammer an den Bürgermeister und die Fraktionsvorsitzenden geschrieben und gebeten, von dem Versuch Abstand zu nehmen. Für die Einzelhändler und Gastronomen an der Niederrheinallee und dem Leineweberplatz birgt der Versuch große Risiken, heißt es.

Sie seien schlechter erreichbar und laufen das Risiko, so Kunden zu verlieren. Einmal verlorene Kunden kämen so schnell nicht wieder. Alternative Parkflächen soll es nicht geben. „Der Einzelhandel ist durch die Pandemie und die Inflation schwer gebeutelt. Er darf jetzt nicht zusätzlich durch einen unausgereiften Verkehrsversuch belastet werden. Es ist nicht zu akzeptieren, dass die Einzelhändler dauerhaft Kunden verlieren, nur weil die Verwaltung etwas ausprobiert. Wir brauchen ein ausgewogenes Konzept und klare Kriterien zur Bewertung. Ohne die Beteiligung der Unternehmen geht es nicht“, so Dr. Stefan Dietzfelbinger, IHK-Hauptgeschäftsführer.

