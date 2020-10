Moers. Stefan Dietzfelbinger von der Niederrheinischen IHK setzt sich für ein Gewerbegebiet in Kohlenhuck ein – und wendet sich direkt an die Politik.

Die Diskussion um ein Gewerbegebiet im Stadtteil Kohlenhuck in Moers wird intensiver.

Nachdem Grüne und SPD in einem Gespräch über eine mögliche Zusammenarbeit im Rat nicht zu einer gemeinsamen Linie finden konnten, bezieht jetzt Stefan Dietzfelbinger eindeutig Stellung.

Der Hauptgeschäftsführer der Niederrheinischen Industrie- und Handelskammer meldete sich Freitag mit deutlichen Worten: „Es darf nicht sein, dass wir jetzt auf halbem Weg anhalten und umkehren, indem auf Kohlenhuck verzichtet wird. Dieser Standort ist wichtig für Moers und die Region. Die Nachfrage nach Flächen ist hoch. Wir können es uns nicht leisten, auf neue Arbeitsplätze zu verzichten. Deshalb darf Kohlenhuck in den Koalitionsgesprächen nicht geopfert werden.“

Die Grünen haben einen eigenen Vorschlag

Der Standort Kohlenhuck ist aus Sicht der IHK nicht unumstritten. Wie es in der Mitteilung vom Freitag heißt, fürchtet man dort, dass die Fläche politischen Zugeständnissen zum Opfer fällt. In Moers gibt es zurzeit zahlreiche dieser Gespräche zwischen den Parteien und Wählergemeinschaften, um eine solide Mehrheit im Rat bilden zu können. Im Wahlkampf hatte die parteilose Kandidatin der Grünen, Diana Finkele, vorgeschlagen, in Kohlenhuck einen Solarpark zu installieren.

Mit einem „Erarbeitungsbeschluss“ hatte die Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhrgebiet (RVR) im Juni den Weg frei gemacht, ein mehrere Hektar großes Gebiet in Kohlenhuck zu entwickeln. Der Beschluss bezieht sich auf insgesamt 24 regionale Kooperationsstandorte, Kohlenhuck ist einer davon. Die Stadt und die Politik hatten sich seit 2012 bemüht, die dringend benötigte Gewerbefläche zu bekommen.

Mit Kohlenhuck und der Fläche von Schacht III in Moers-Kapellen gebe es, so die IHK-Mitteilung vom Freitag, „attraktive Wirtschaftsflächen in guter Lage“. IHK-Hauptgeschäftsführer Stefan Dietzfelbinger: „In den aktuell laufenden Koalitionsgesprächen muss es insbesondere darum gehen, die Weichen für eine dynamische Wirtschaftsentwicklung zu stellen. Gerade in der momentan schwierigen konjunkturellen Lage braucht die Wirtschaft Vorfahrt.“