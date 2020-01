Ideen für den Hausgarten auf der Kamp-Lintforter Laga

Dieser Themengarten dürfte für viele Eigenheimbesitzer, die über die Laga bummeln, wohl einer der interessantesten werden: „Mensch und Natur“ haben fünf befreundete Garten- und Landschaftsbauer aus dem Kreis Wesel ihren Beitrag für die Landesgartenschau betitelt. Gemeinsam zeigen sie Ideen, wie der eigene Garten im Einklang mit der Natur schön werden kann.

Die Diskussion um versiegelte Flächen und Steinvorgärten wird längst auch in den Rathäusern geführt. „Wir wollen zeigen, wie es auch anders gehen kann. Und dass das eine das andere nicht ausschließt“, sagt Johannes Aengen-Eyndt. „Unser Ziel ist, Gärten zu gestalten, die für den Menschen und die Natur stehen.“ Dabei wollen sich die Gärtner nicht nur im künstlerischen Bereich bewegen, sondern setzen auf Gestaltungselemente, die sie so tagtäglich oder ähnlich realisieren. „Dabei achten wir auch auf langfristige Pflanzengemeinschaften, die über viele Jahre funktionieren“, so Aengen-Eyndt. Das Ergebnis, sind sich die fünf einig, solle den Besuchern die Scheu nehmen, sich so etwas auch „für Zuhause“ zu denken.

Hecken, Bäume und ein Senkgarten mit Feuerstelle

Hereinspaziert: „Ein Garten ist der Wohnraum des Sommers“, sagt Aengen-Eyndt. Und so darf man sich ab dem 17. April die verschiedenen Gartenteile auf den insgesamt 440 Quadratmetern ruhig auch als verschiedene „Zimmer“ vorstellen. Auf dem zentralen Platz des Gartens haben die Gärtner am Dienstag eine acht Meter hohe Gleditschie gepflanzt, die mit ihren gelben Blättern als die Sonne des Gartens in düsteren Tagen gilt. Außen ist der Garten teils mit einer Eibenhecke gesäumt, im Innenbereich trennen Hainbuchhecken einige Bereiche.

Weitere Höhepunkte sind unter anderem ein Senkgarten mit Feuerstelle, an den ein Wildstaudengarten samt Bienenwiese grenzt. An heißen Tagen können Besucher sich auch in den Schattengarten mit berankter Pergola zurückziehen – oder ein Plätzchen im Wasserpflanzenbiotop aufsuchen. Der insgesamt größte Bereich des Areals ist eine Terrasse mit einem großen Gartenhaus für die Familie.

Die Chance nutzen, sich zu präsentieren

600 Arbeitsstunden werden Aengen-Eyndt (Sonsbeck), Sven Langhoff (Hünxe), Thorsten Gaul (Kamp-Lintfort), Thomas Nowak (Moers) und Benno Müller (Xanten) und ihre Teams absolvieren, bis alles fertig ist. Ihrem Zeitplan sind sie sogar schon ein Stück voraus.

Selbstverständlich ist das Engagement nicht: Für kleine und mittelständische Betriebe sei es nicht einfach, einen solchen Beitrag neben dem Tagesgeschäft zu leisten, so Aengen-Eyndt. Trotz gut gefüllter Auftragsbücher wollen die fünf Firmen, allesamt Mitglieds- und Ausbildungsbetriebe im Fachverband Garten- und Landschaftsbau NRW, die Chance nutzen, sich zu präsentieren. Was aus dem Garten wird, wenn die Laga im Oktober ihre Tore wieder schließt? „Wir hoffen, dass der ein oder andere Besucher Lust bekommt, ein Stück Garten zu übernehmen“, sagt Laga-Geschäftsführer Heinrich Sperling. Das sei nach Landesgartenschauen nicht unüblich.