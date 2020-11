Parken HVV sieht Parkplatzsituation in Neukirchen-Vluyn kritisch

Neukirchen-Vluyn. Der Heimat- und Verkehrsverein Vluyn hat sich mit einer Frage an die Stadt gewandt. Dabei geht es um den Wegfall von Parkplätzen im Stadtgebiet.

Seit Ende letzten Monats wird der Heimat- und Verkehrsverein Vluyn vermehrt von Bürgern angesprochen, die sich verwundert über die Sperrung von mehr als 30 Parkplätzen im Bereich Unterdorf/Vluyner Südring geäußert haben. Das teilt der HVV Vluyn der Redaktion mit. „Nachdem diese Parkplätze jahrelang der Allgemeinheit zur Verfügung standen, sind sie seit dieser Zeit abgesperrt und als Privatgelände ausgewiesen“, heißt es weiter. Eine anschließende Nutzung sei seither nicht absehbar.

„Obwohl niemand die Rechtmäßigkeit dieser Absperrung bezweifelt, hat diese Maßnahme die Diskussion befeuert, ob im Vluyner Zentrum ausreichend Parkmöglichkeiten bestehen“, schreibt der HVV. An den angrenzenden Wohnstraßen (Bahnhofstraße, Pastoratstraße, Vluyner Südring) sei seit längerem ein zunehmender Parkdruck feststellbar, heißt es. Tagsüber fänden Bewohner kaum freie Abstellplätze für ihre Fahrzeuge.

Bei Durchsicht der verfügbaren Unterlagen aus der „Verkehrlichen Untersuchung im Ortsteil Vluyn 2016“ zeige sich, dass sich die an der beschriebenen Stelle „KIK-Parkplatz/Stellplätze an der Garagenzeile westl. davon“ ausgewiesenen 110 Parkplätze auf unter 80 reduziert haben.

Zudem seien ausgewiesene Parkplätze am früheren Feuerwehrgerätehaus und an der Pastoratstraße wegen baulicher Maßnahmen entfallen. „Daraus ergibt sich zwangsläufig, dass auch die in der verkehrlichen Untersuchung ausgewiesenen Auslastungsgrade mittlerweile überholt sind, zumal die Verkehrssituation im Bereich des Südrings durch die parkenden Linienbusse ohnehin problematisch ist“, betont der HVV.

Der Heimat- und Verkehrsverein Vluyn habe deshalb die Verwaltung und den Bürgermeister um eine Stellungnahme gebeten, damit die Diskussion innerhalb des Mitgliederkreises mit Informationen auf dem neuesten Stand sachlich geführt werden könne, heißt es abschließend.