Hunderte Vluyner ohne Heizung: Auch Seniorenheim betroffen

Neukirchen-Vluyn In zahlreichen Häusern in Neukirchen-Vluyn ist am Dienstag stundenlang die Heizung ausgefallen – auch in einem Seniorenheim. Das war der Grund.

In rund 150 Häusern in Neukirchen-Vluyn ist am Dienstag stundenlang die Heizung ausgefallen. Das teilt die Enni am Mittwoch mit. Als Ursache benennt der Versorger ein Leck im Fernwärmenetz. Dieses habe sich am Nachmittag durch einen Druckabfall mit zunehmendem Wasserverlust angedeutet.

Abends hatten Monteure die Fehlerquelle nach aufwändiger Suche im Vluyner Nordring in einem Abzweig zur Hausnummer 23 aufgespürt, so Enni. Noch in der Nacht habe ein Tiefbauunternehmen das beschädigte Teilstück freigelegt, das in der Folge ausgetauscht wurde.

Abteilungsleiter Jörn Rademacher rechnete am Mittwochmorgen damit, den Korrosionsschaden mit seinem Team bis zum Nachmittag beheben und die rund 150 betroffenen Gebäude, samt einer Schule, einem Kindergarten und der Altenheimat Vluyn wieder sukzessive versorgen zu können. „Wir bedauern, dass einige unserer Kunden einige Stunden ohne Wärmeversorgung waren“, so Rademacher. „Dies kann bei meist schleichenden Korrosionsschäden zwar jederzeit passieren, ist in Wintermonaten aber besonders ärgerlich.“

Weitere aktuelle Nachrichten aus Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn:

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland