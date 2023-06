Hunde und Hochzeiten: Moerser Postbote erlebt Kurioses

Moers. Dustin Kisielowski berichtet aus dem Alltag eines Briefzustellers. Als Postbote hat er schon allerhand kuriose Situationen mit Moersern erlebt.

Dustin Kisielowski steht in gelber Regenjacke vor der Packstation am Länglingsweg in Moers. Es regnet. „Ich arbeite gerne bei Regen. Ich mag den Geruch“, sagt der Postzusteller – auch, wenn er mit dem Fahrrad unterwegs ist, um den Bürgern in Schwafheim an diesem Morgen ihre Post zu liefern. Begleitet wird er an diesem Tag von Jan Dieren, SPD-Bundestagsabgeordneter für Moers, Krefeld und Neukirchen-Vluyn, der während eines Informationsbesuches bei der Post Kisielowskis Arbeit kennenlernen will. Regelmäßig besucht der Politiker Betriebe in seinem Wahlkreis und begleitet Mitarbeiter eine Schicht lang in ihrem Arbeitsalltag. „Das Fahren mit dem E-Trike war am Anfang schwer, aber es hat Spaß gemacht - trotz des Regens“, lautet das Fazit des SPD-Politikers. Der Postbote ergänzt: „Erst ab 40 Grad im Sommer wird es beschwerlich.“

Der Bundestagsabgeordnete Jan Dieren (links) begleitet Zusteller Dustin Kisielowski im Rahmen seines Besuchs bei der Post in Moers. Foto: Volker Herold / Funke Foto Services

Seit fünf Jahren ist Kisielowski angestellt bei der Deutschen Post. Dabei hatte er zunächst einen ganz anderen Lebensplan. Angefangen Maschinenbau zu studieren, wollte er danach in die Schifffahrt. „Da habe ich aber nur Absagen bekommen“, erklärt er. Während eines Besuches einer Berufemesse habe er mit Vertretern der Post gesprochen und sich dann entschieden, eine Ausbildung als Fachkraft für Kurier-, Express- und Postsendungen zu beginnen.

Das mag der Moerser Postbote besonders gerne an seinem Beruf

„Ich gehe wirklich gerne zur Arbeit“, sagt er überzeugt. Was er besonders mag? „Der Kundenkontakt macht Spaß.“ Die meisten Leute seien „sehr höflich“, an besonders heißen Tagen halten manche Bürger sogar ein kühles Getränk oder ein erfrischendes Eis am Stiel für ihn bereit. „In der Weihnachtszeit gibt es auch manchmal Plätzchen“, ergänzt Kisielowski. Es gibt einige Begegnungen, an die er sich gerne erinnert. Einmal habe er gerade Post zugestellt, als ein Ehepaar seine Hochzeit gefeiert hat. „Da sollte ich dann unbedingt mit aufs Hochzeitsfoto“, erinnert er sich.

700 bis 1.100 Haushalte beliefert Kisielowski in Moers - je nach Bezirk - täglich, entweder mit dem Rad oder dem Auto. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Ein anderes Mal „ist ein Hund in das Führerhaus des Postautos gehüpft“, erzählt er und lacht. „Der war lieb und wollte wohl mitfahren.“ Doch nicht immer sind Begegnungen mit den Vierbeinern angenehm. Darauf seien die Postboten aber vorbereitet, sagt Kisielowski. Er und seine Kollegen kennen die Haushalte und seien informiert darüber, bei welchem Hund Vorsicht geboten sei.

700 bis 1.100 Haushalte beliefert der Moerser Postzusteller täglich

700 bis 1100 Haushalte beliefert Kisielowski – je nach Bezirk – täglich, entweder mit dem Rad oder dem Auto. 40.000 Schritte macht der Postzusteller dadurch jeden Tag. Im Durchschnitt wiege ein Paket vier Kilogramm. Doch auch schwere Sendungen wie Fernseher, Terrassenmöbel, Fliesen oder mehrere Pakete Druckerpapier für Firmen liefert Kisielowski aus.

Bevor es jedoch an die Auslieferung geht, wird die Post im Postzentrum zunächst vorsortiert. Die Briefe und Pakete für die Haushalte werden in der Reihenfolge geordnet, wie sie angefahren werden. Nach zwei Stunden Vorsortierung im Postzentrum dauere die Auslieferung ungefähr sechs Stunden. Bis 11 Uhr am Morgen haben Jan Dieren und Dustin Kisielowski 150 Haushalte beliefert. Bis zum Feierabend haben die beiden also noch einiges zu tun. Von der Packstation am Länglingsweg aus geht es weiter, die beiden treten kräftig in die Pedale. Der Regen hat inzwischen aufgehört.

