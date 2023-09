Tiere Hunde-Beach-Party in Moers: Was Halter zwingend haben müssen

Moers. Zum Abschluss der Freibad-Saison öffnet die Enni das Freibad Solimare für Hunde. Was geplant ist und welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen.

Hundeliebhaber wissen: Viele Vierbeiner lieben Wasser und springen allzu gerne in Bäche, Teiche oder Seen. Auch im Moerser Freibad Solimare ist der Sprung ins kühle Nass für Fellnasen jetzt wieder möglich. Bei der dritten Enni-Hunde-Beach-Party am Sonntag, 10. September, öffnet die Enni ihre Anlage wieder für den ganz besonderen Hundespaß. „Mops, Dackel, Retriever oder Schäferhund – unabhängig von der Rasse oder der Größe können Vierbeiner dann von 10 bis 17 Uhr wieder in die Becken abtauchen und sich nach Herzenslust auf der großen Liegewiese austoben“, teilt Enni-Bereichsleiter Benjamin Beckerle mit und rechnet mit einem gut gefüllten Solimare und ausgelassener Stimmung in und rund um die Becken.

Bei der Hunde-Beach-Party in Moers gibt es auch einige Angebote für Hundehalter

Zudem soll es auch für Frau- und Herrchen mit einem bunten Rahmenprogramm viele Attraktionen und Angebote rund um das Wohl der Vierbeiner geben. Vor allem die Hunde dürften ihren Spaß haben, die in allen drei Becken planschen dürfen. Eine Wasserfläche ist dabei eigens für kleine Hunde reserviert. Auch auf dem Trockenen haben Vierbeiner Vorrang. Sie dürfen toben und dabei auch die Liegewiese im Beschlag nehmen. An Infoständen gibt es zudem praktische Tipps für Hundehalter, etwa zur Hundeernährung oder zur Fellpflege.

Auf dem Händlermarkt können Hundehalter zudem handgefertigte Accessoires und Leckereien für ihre Lieblinge kaufen. Mit dabei ist auch eine Hundeschule, an deren Aktionsstand es viel Wissenswertes für das tägliche Miteinander von Zwei- und Vierbeinern gibt und Hunde auf einem kleinen Agility-Parcour ihre Geschicklichkeit beweisen können. Zudem hält die Fotografin Petra Bömelburg einmalige Momente im Bild fest.

Auch nach der Hunde-Beach-Party in Moers dürfen die Hunde über den Winter auf den Liegewiesen im Solimare toben

Nicht fehlen werden laut der Mitteilung von Enni auch in diesem Jahr die fleißigen Hände des Moerser Tierheims und der Moerser Tiertafel, die über ihre Arbeit berichten.

Der Eintritt zu der Hunde-Beachparty kostet 5 Euro pro Person, für Kinder unter 12 Jahren und Hunde ist er kostenfrei. Teilnehmende Hunde müssen eine aktuelle Tollwut-Impfung und eine gültige Haftpflichtversicherung besitzen und sollten sozialverträglich sein. „Denn schließlich soll es ein gelungener Tag ohne Stress für die Vier- und Zweibeiner werden.“ Über den Winter wird die Liegewiese des Schwimmbades auch nach der Beachparty wieder als Freilauffläche zum Hundeparadies. „Bis Ende April bleibt das Freibad dann für Hundefreunde eine tolle Adresse“, so Beckerle.

Weitere Infos zur ENNI-Hunde-Beachparty unter www.enni.de.

