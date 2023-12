Am Abend des 1. Dezembers kreiste in Kamp-Lintfort ein Polizeihubschrauber über dem Stadtteil Hoerstgen.

Polizei Hubschrauber über Hoerstgen in Kamp-Lintfort: Was war los?

Kamp-Lintfort Verwunderung in Kamp-Lintfort: Am 1. Dezembers kreiste ein Hubschrauber über dem Stadtteil Hoerstgen. Die Polizei äußert sich zu dem Vorfall.

Nicht nur einer aufmerksamen Leserin wird der Hubschrauber aufgefallen sein, der am Freitag, 1. Dezember, gegen 21.30 Uhr in Kamp-Lintfort über dem Stadtteil Hoerstgen zu sehen war. Was war hier los?

Die Kreispolizeibehörde Wesel bestätigt auf Nachfrage dieser Redaktion einen Einsatz in besagtem Zeitraum, bei dem ein Hubschrauber der Polizei zum Einsatz kam. Aktuell gibt die Polizei jedoch keine weiteren Auskünfte mit dem Verweis auf ermittlungstaktischen Gründe. Zum jetzigen Zeitpunkt mache dies einen Rückhalt weiterer Informationen notwendig.

