Hospizarbeit in Moers: „Selbstbestimmt bis zuletzt leben“

Kamp-Lintfort. Der Bedarf an Hospizarbeit wird immer größer. Claudia Möller leitet jetzt den Ambulanten Hospizdienst Bethanien in Moers. Was sie sich wünscht.

Der Ambulante Hospizdienst Bethanien ist ab Juli unter neuer Leitung. Claudia Möller, zuletzt als Hospizkoordinatorin tätig, übernimmt die Leitung des seit rund fünf Jahren bestehenden Dienstes, der im Seniorenstift Bethanien an der Wittfeldstraße angesiedelt ist.

Die 45-Jährige ist seit 2016 in der Moerser Stiftung tätig, arbeitete sechs Jahre im Einzugsmanagement des Seniorenstiftes und ist seit Anfang des Jahres Koordinatorin im Ambulanten Hospizdienst. „Ich habe hier miterlebt, wie sich der Ambulante Hospizdienst entwickelt hat und ich freue mich sehr, diese Arbeit weiterführen zu dürfen“, sagt die gelernte Bürokauffrau, die bereits in jungen Jahren schwer kranke und sterbende Angehörige begleitet hat. In den letzten zwei Jahren war sie selbst als ehrenamtliche Mitarbeiterin im Hospizdienst tätig. „Eine hospizliche Haltung trägt mich seit über 20 Jahren durch mein Leben.“

Als Koordinatorin führt sie Erstgespräche bei Familien zu Hause, in Krankenhäusern sowie in Pflegeeinrichtungen und organisiert die Einsätze der ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen. Zudem gehören der Ausbau und die Ausbildung des Teams, die Öffentlichkeitsarbeit, aber auch die Zusammenarbeit im Netzwerk zu ihren Aufgaben. Der Bedarf an Hospizarbeit ist groß: 2022 begleitete das ehrenamtliche Team insgesamt 114 schwer kranke und sterbende Menschen sowie ihre Angehörigen in Moers.

Und die Nachfrage wird nicht weniger. „Je mehr wir begleiten, desto mehr trägt es sich weiter, was für eine wertvolle Unterstützung wir anbieten können“, berichtet Möller. Derzeit arbeiten im Ambulanten Hospizdienst 36 ehrenamtliche Hospizbegleiter:innen, 13 weitere schließen im Januar ihre Ausbildung ab. „Die Ehrenamtlichen schenken viel Zeit und möchten den Patient:innen durch die Begleitung bis zu ihrem Tod ein möglichst großes Maß an Lebensqualität geben, zurück bekommen sie stets viel Dankbarkeit und Wertschätzung“, sagt Möller.

Der neuen Leiterin liegen ein gutes Miteinander im Team und die Integration neuer Ehrenamtlicher am Herzen. Zudem wünscht sie sich für die Zukunft, dass die Hospizarbeit noch bekannter wird: „Jeder Mensch, mag er auch noch so eingeschränkt sein durch seine Erkrankung, besitzt eine unverlierbare Würde und sollte selbstbestimmt bis zuletzt leben dürfen.“

