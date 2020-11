Hoher Sachschaden nach Vandalismus in Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn. Unbekannte haben in Neukirchen-Vluyn am Wochenende den Herkweg heimgesucht. Sie machten auch vor Blumenkübeln und geparkten Autos nicht Halt.

Hohe Sachschäden haben bislang unbekannte Täter am Wochenende am Herkweg in Neukirchen-Vluyn verursacht. Wie die Polizei am Dienstag berichtet, trieben Vandalen in der Zeit zwischen Freitag, 12 Uhr, bis Montag, 70 Uhr, ihr Unwesen an einer Schule. Unter anderem rissen sie etwa 25 Pflanzen aus Kübeln heraus, rissen einen Scheibenwischer und ein Kennzeichen an einem abgestellten Autos ab und verbogen einen weiteren Scheibenwischer.

An einem zweiten geparkten Auto rissen sie wieder einen Scheibenwischer ab und beschädigten einen Außenspiegel. Hinweise nimmt die Polizei in Neukirchen-Vluyn entgegen: 02845 / 30920 .