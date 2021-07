Hohe Auszeichnung für den Moerser Theater-Chef Ulrich Greb

Moers. Der Chef des Moerser Schlosstheaters erhält den Großen Kulturpreis der Rheinischen Sparkassen, einer der höchstdotierten deutschen Kulturpreise.

Soeben erst hat das Schlosstheater Moers (STM) mit dem Theaterpreis des Bundes einen der wichtigsten deutschen Kulturpreise erhalten. Nun bekommt zusätzlich der STM-Chef eine hohe Auszeichnung. Intendant Ulrich Greb erhält den Großen Kulturpreis der Sparkassen-Kulturstiftung Rheinland. Mit 30.000 Euro einer der höchstdotierten deutschen Kulturpreise.

„Ich freue mich riesig und fühle mich sehr geehrt“, sagte Greb auf Anfrage und fügte schmunzelnd hinzu: „So kann es weiter gehen mit den Preisen.“ Zumindest bis 2025. In diesem Jahr endet der Vertrag des 62-Jährigen Intendanten „definitiv“, wie er gegenüber der NRZ betont: „Dann wird es in Moers einen Generationswechsel geben.“

„Ulrich Greb steht für hohe künstlerische Innovation ebenso wie für die Auseinandersetzung mit aufkommenden gesellschaftlichen Themen, an die er das Publikum mutig und umsichtig heranführt“, begründet Thomas Hendele, Vorsitzender des Stiftungsvorstands der Rheinischen Sparkassen, die Entscheidung in einer Pressemitteilung.

Die Live-Stream-Inszenierung „21 LOVESONGS“ des Moerser Schlosstheaters, hier mit Elisa Reining und Kameramann Martin Gensheimer, wird von der Kulturstiftung besonders gewürdigt. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Ulrich Greb, 1959 in Essen geboren, ist seit der Spielzeit 2003/2004 regieführender Intendant im STM. Neben zahlreichen ausgezeichneten Regiearbeiten machte er sich bundesweit einen Namen mit Rechercheprojekten und partizipativen Arbeiten zu gesellschaftspolitischen Themen wie Armut, Demenz, Depression, Klimawandel und Migration, schreibt die Stiftung weiter in ihrer Pressemitteilung. Dabei habe er ein Theaterkonzept etabliert, in dessen Zentrum die Verbindung künstlerischer und sozialer Initiativen liege. In der Corona-Zeit habe Greb in der Inszenierung „21 LOVESONGS“ gemeinsam mit dem Ensemble eine völlig neue, wegweisende digitale Vermittlungsform geschaffen, die bei Fachpublikum und Zuschauern Spuren hinterlassen habe.

„Die großen Fragen des Lebens, die seit Ausbruch der Corona-Pandemie den Ton des Alltags bestimmen, wurden aus verschiedenen Perspektiven in einer atmosphärisch verdichteten Inszenierung live verhandelt“, erklärt die Sparkassen-Kulturstiftung. „Was macht die Sehnsucht nach dem Zusammensein aus uns und was macht sie mit unserer Gesellschaft? Was empört uns und um welche und wessen Freiheit kämpfen wir?“, heißt es dort weiter. Durch über zehn Kameraquellen seien die Schauspielenden in dieser Live-Stream-Inszenierung zu Erzählenden ihrer selbst geworden und hätten in ihrem Ringen um Sichtbarkeit eine Nähe zum Publikum an den Bildschirmen erzeugt, die fast völlig habe vergessen lassen, dass man nicht im Theater saß.

„Loveparade 2010“ gehörte zu den vielbeachteten Inszenierungen des Schlosstheaters Moers. Foto: Kristina Zalesskaya, Schlosstheater

Der Große Kulturpreis der Sparkassen-Kulturstiftung Rheinland wird seit 1989 an herausragende Künstlerpersönlichkeiten oder Einrichtungen vergeben, die das kulturelle Leben im Rheinland außergewöhnlich bereichern. Bisherige Preisträgerinnen und Preisträger waren unter anderem Pina Bausch, Hilla Becher, Andreas Gursky und zuletzt die Insel Hombroich. Ulrich Greb erinnerte im Gespräch daran, dass auch das Moers Festival, der in Moers geborene Kabarettist und Ehrenbürger Hanns-Dieter Hüsch und das Junge Schlosstheater bereits diesen renommierten Preis der Rheinschen Sparkassen erhalten haben.

Der Intendant erklärte, es gebe viele Menschen, denen er zu danken habe, die ihn begleitet, sich an ihm gerieben und mit ihm um kreative Lösungen gerungen hätten: „Man kommt immer gemeinsam ins Ziel“, sagte Greb. Es freue ihn besonders, dass offenbar gesehen werde, dass das STM bei seinen Projekten „in den Stadtraum reingeht“ und dass das besondere Engagement aller Beteiligten während der Corona-Pandemie gewürdigt werde.

Die Preisübergabe findet aufgrund der Corona-Pandemie im internen Kreis im Spätsommer 2021 statt. (wit)

