Hof in Neukirchen-Vluyn rettet junge Straftäter vor U-Haft

Neukirchen-Vluyn. Straffällig gewordene männliche Jugendliche können auf dem Heckrathshof in Neukirchen-Vluyn dem Gefängnis entgehen. So funktioniert das Programm.

„Stop und Go“- heißt das vor 25 Jahren aufgelegte Programm des Ministeriums für Justiz des Landes NRW zur Vermeidung und Verkürzung von Untersuchungshaft für straffällig gewordene männliche Jugendliche. Auf einer Fachtagung in Iserlohn wurde das Jubiläum nun gefeiert.

Auch in Neukirchen-Vluyn gibt es eine Einrichtung, in der die jugendlichen Täter von Erziehern und Sozialarbeitern begleitet werden, damit sie sich intensiv mit ihren Straftaten auseinandersetzen, aber bis zur Gerichtsverhandlung nicht in U-Haft müssen. Auf dem Heckrathshof leben männliche Jugendliche, zwischen 14 und 21 Jahren alt, denen u.a. Einbruch, Diebstahl, Raub oder Körperverletzung zur Last gelegt wird.

Heckrathshof in Neukirchen-Vluyn: Viele Straftäter kriegen die Kurve

Die Auflagen und Regeln in dem Haus sind streng. Destruktive und uneinsichtige Verhaltensweisen erhalten ein „Stop“; enge pädagogische Führung und eine klare Tagesstruktur dienen dagegen als Training, um ein „Go“ für ein Leben ohne Straftaten zu üben. Viele Delinquenten kriegen die Kurve und haben die Jugendrichter von ihrer positiven Prognose überzeugt.

„Natürlich vergeigen einige auch ihre Chance“, sagt Paul Beiderbeck, Geschäftsbereichsleiter der stationären Jugendhilfe. „Dann heißt es, die Untersuchungshaft anzutreten, eine ungleich schlechtere Alternative.“ Dennoch fiel das Fazit der Experten aus Justiz und Jugendhilfe auf der Fachtagung eindeutig aus: „Stop und Go“ arbeite seit 25 Jahren sehr erfolgreich an der „Bewährungsfähigkeit“ junger Menschen.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland