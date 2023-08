In Moers findet eine Hochzeitsmesse statt, hier ein Foto von der Premiere im vergangenen Jahr.

Hochzeit Hochzeitsmesse in Moers: Die neuesten Trends für junge Paare

Moers. Hochzeitsmesse im stilvollen Ambiente auf Schloss Lauersfort in Moers: Das Programm und wer alles dabei ist. Der Termin ist schon bald.

Auf Schloss Lauersfort in Moers findet im September wieder eine Hochzeitsmesse statt. Nach der erfolgversprechenden Premiere im vergangen Jahr geht es in der Moerser Eventlocation im Stadtteil Holderberg auch jetzt wieder um alles, was eine zeitgemäße Hochzeit ausmacht.

Rund 30 Ausstellerinnen und Aussteller und viele Besucherinnen und Besucher waren vor einem Jahr dabei, und auch jetzt, am 17. September, 11 – 18 Uhr, soll die Hochzeitsmesse auf Schloss Lauersfort im Moerser Süden wieder viele anziehen, die sich bald das Ja-Wort geben wollen und dafür etwa ein passendes Outfit suchen.

Hochzeitskleidung, so wie hier im vergangenen Jahr, spielt wieder eine große Rolle bei der Messe. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

„Zum Beispiel haben Brautpaare die Chance, auf der Messe verschiedene Dienstleister kennenzulernen und sich einen Überblick darüber zu verschaffen, was alles möglich ist“, sagt Lauersfort-Projektleiter Thomas Severin auf NRZ-Anfrage. Mit dabei sind viele Anbieter aus der Region, im Internet-Auftritt des Schlosses heißt es: „Es hat sich ein Netzwerk aus dem Umkreis von Moers / Duisburg / Krefeld gebildet, das gerne fachkundig berät.“

Dazu zählen laut Severin zum Beispiel Brittanja-Brautmoden und Knopf & Kragen aus Moers. Sebastian Mörth (Wondervolle Brautmode, ebenfalls in Moers) habe eine mündliche Zusage gegeben. Dazu präsentieren sich auf der Hochzeitsmesse Fotografen, Sänger, Rednerinnen und Redner sowie eine Vermietung für nützliche Accessoires.

Wer die Brautmoden in Aktion sehen möchte: Um 12, 14 und 16 Uhr gibt es Modenschauen. Eine eigene Anprobe oder ein Verkauf ist auf Schloss Lauersfort allerdings nicht möglich, dazu müsste zu einem späteren Termin das jeweilige Geschäft besucht werden, wie Severin sagt. Das historische Schloss Lauersfort war vergangenes Jahr von einer Gruppe um den Unternehmer Michael Todor (Tönisvorst) übernommen worden, die Leart GmbH mit Projektleiter Severin betreibt es.

Schloss Lauersfort liegt in Moers an der Lauersforter Straße 36. Die Hochzeitsmesse findet dort am Sonntag, 17. September von 11 – 18 Uhr statt. Der Eintritt kostet 10 Euro (Tageskasse, nur Barzahlung möglich). Parkplätze sind laut Veranstalter ausreichend vorhanden.

Noch ein Termin zum Vormerken: Am 3. Oktober, 10 Uhr lädt das Moers Marketing zu „Cars & Castle“ am Schloss ein. Eintritt: 7 Euro für Erwachsene, 3 Euro für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren. Kinder bis 6 Jahre erhalten freien Eintritt. Das historische Gebäude ist dann kostenlos zu besichtigen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland