Hochzeit 2024: Moers nennt Trauungstermine - neuer Ort dabei

In Moers können sich Paare auch 2024 wieder samstags an besonderen Orten das Ja-Wort geben.

Moers. In Moers gibt es tolle Locations für die Heirat am Samstag, nächstes Jahr ist ein neuer dabei. Wir haben den Überblick über Orte und Termine.

Das Moerser Standesamt traut 2024 wieder an Samstagen, wie die Pressestelle der Stadt mitteilt. Insgesamt 16 Termine sind in diesem Jahr im Angebot.

In der Galerie Peschkenhaus – dem ältesten Bürgerhaus der Stadt – starten am 16. März die Samstags-Trauungen 2024 des Moerser Standesamtes (zusätzlich hier am 3. August). Am 13. April geht es im Alten Landratsamt weiter.

Standesamtlich geheiratet werden kann auch im Kammermusiksaal des Martinstifts (7. September, 9. November), im Hotel van der Valk (4. Mai, 17. August, 7. Dezember), im Moerser Schloss (25. Mai, 12. Oktober) und im Schloss Lauersfort (8. Juni, 6. Juli, 26. Oktober).

Geplant sind außerdem erstmals drei Trauungen im Fördermaschinenhaus der ehemalige Zeche Rheinpreußen/Schacht IV (22. Juni, 20. Juli und 21. September). Aktuell können diese Termine aber noch nicht gebucht werden. Hier folgt im Spätsommer/Herbst eine gesonderte Info.

An Werktagen können sich Verliebte im Trauzimmer des Alten Rathauses das Ja-Wort geben. Weitere Infos zu Kosten und Reservierung: montags, dienstags und donnerstags zwischen 8 und 12 Uhr unter Telefon 0 28 41 / 201679 und 201690. Infos online gibt es hier.

