An der Unesco-Schule stellen sich Universitäten und ihre Studiengänge vor. Auch für Ausbildungssuchende gibt es ein Angebot.

Bildung Hochschultag an Unesco-Schule: Elf Unis stellen Angebot vor

Kamp-Lintfort. Beim Hochschultag stellen elf Universitäten und ihr Studienangebot vor. Der Hochschultag ist nicht nur für die Kamp-Lintforter gedacht.

Die Unesco-Schule bietet zwei Tage vor den Sommerferien einen Hochschul-Tag an. Am 19. Juni von 10 Uhr bis 13 Uhr findet die „Minimesse“ im Foyer der Stadthalle und in den Räumen der Schule statt. Der Hochschultag-Tag wird auch von benachbarten Schulen und Interessierten genutzt und ist ein Alleinstellungsmerkmal der Kamp-Lintforter Gesamtschule.

Elf Universitäten und Hochschulen der Region stellen sich vor. Es wird über Studiengänge wie Psychologie, Gesundheitswesen, Wirtschaft, Medieninformatik, Umwelt und Energie, und viele andere informiert. Die Schülerinnen und Schüler haben also vielfältige Möglichkeiten, sich vor Ort über Studiengänge, Studienabläufe, Einschreibeverfahren, Studieren allgemein und Studentenleben – auch im Austausch mit Studierenden – zu informieren.

Für Abiturienten und Abiturientinnen, die eine Ausbildung anstreben, bieten die Sparkasse Duisburg, das St. Bernhard-Hospital, Aldi-Süd und die Agentur für Arbeit Informationsstände an. Ebenfalls informiert die Deutsche Flugsicherung über Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten.

So mancher habe in den vergangenen Jahren die Möglichkeiten genutzt und frühzeitig wichtige Kontakte für das spätere Studien- und Berufsleben knüpfen können.

