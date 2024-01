Hochschule Rhein Waal: Welches Studium ist richtig für mich?

Der Campus Kamp-Lintfort der Hochschule Rhein Waal. Für Schulabgänger ist die Studienberatung an der Hochschule Rhein - Waal gerne behilflich.

Kamp-Lintfort Die Hochschule Rhein Waal lädt zu Wochen der Studienorientierung auf den Campus Kamp-Lintfort. Interessierte erhalten hier alle wichtigen Infos.

Die Suche nach dem richtigen Studiengang kann für junge Menschen eine große Herausforderung darstellen. Die Auswahl an Studiengängen ist riesig und auch die Zugangsvoraussetzungen unterscheiden sich stark. Während der Orientierungsphase entstehen somit viele Fragen. Die „Wochen der Studienorientierung“ bieten Schülerinnen und Schülern unter dem Motto „Probier deine Zukunft“ vom 15. Januar bis 2. Februar Gelegenheit, sich frühzeitig mit verschiedenen Themen rund um die Studienwahl auseinanderzusetzen. Das geht sowohl vor Ort als auch online. Das teilt die Hochschule mit.

Gespräch mit Studierenden vor Ort

Hierbei besteht die Chance, Fragen zur Studienwahl, zur Studienfinanzierung, zum Bewerbungsverfahren und den Zugangsvoraussetzungen zu klären. Die angehenden Studierenden haben in den zwei Wochen an der Hochschule Rhein-Waal die Möglichkeit, sich mit anderen Studierenden auszutauschen, die vier Fakultäten kennenzulernen und Labore zu besuchen.

Zusätzlich können die Schülerinnen und Schüler den Beratungstag der Zentralen Studienberatung für den eigenen individuellen Studienorientierungsprozess nutzen und an Workshops zur Studienorientierung teilnehmen. Die Zentrale Studienberatung und die Fakultäten der Hochschule Rhein-Waal möchten die Studieninteressierten dabei unterstützen, sich in dem umfassenden Angebot an Studiengängen besser zurechtzufinden. Die Teilnahme ist kostenlos.

