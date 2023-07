Kamp-Lintfort. Das neue Semester naht und viele Studienanfänger suchen in Kamp-Lintfort eine Bleibe. Hochschule Rhein Waal hilft und geht ungewöhnliche Wege.

Die Hochschule Rhein Waal (HSRW) ruft Menschen aus der Region, die eine Wohnung oder ein Zimmer in der näheren Umgebung der Hochschulstandorte Kamp-Lintfort oder Kleve zur Verfügung stellen können, auf, sich an das Welcome Centre der Hochschule zu wenden. Im vergangenen Jahr brachte ein solcher Aufruf eine gute Resonanz.

Wie viele junge Menschen ihr Studium nun an der HSRW aufnehmen, ist noch unklar. Aber schon 2022 war die Wohnungssuche für die Studienanfänger schwierig. „Da Wohnheimplätze bei weitem nicht ausreichen, kann die Lösung dieses Problems nur in der Zusammenarbeit zwischen der Hochschule und der lokalen Gemeinschaft liegen. Ich appelliere an all jene, die regional Zimmer oder Wohnungen zur Verfügung stellen können, an unsere zukünftigen Studierenden zu vermieten“, wird Prof. Dr.-Ing. Peter Kisters, Vizepräsident für Forschung, Innovation und Transfer in einer Pressemitteilung zitiert.

Im vergangenen Jahr hätten sich insbesondere Personen gemeldet, deren eigene Kinder gerade ausgezogen waren, heißt es weiter. Anfangs habe es auf Seiten der potenziellen Vermieter Unsicherheiten gegeben. Zu den Sorgen gehörten laut Nele Decker, Koordinatorin des Welcome Centres an der HSRW, die Angst vor Sprachbarrieren oder unterschiedliche Vorstellungen von Sauberkeit oder Ordnung. Bedenken seien jedoch in Gesprächen aufgelöst worden.

Beratung online zu Mietverträgen und Mülltrennung

Damit internationale Studierende, die wenig Erfahrung mit dem deutschen Wohnungsmarkt haben, nicht unvorbereitet auf Wohnungssuche gehen müssen, gibt es verschiedene Online-Beratungsformate. Ab 9. August haben Interessierte die Möglichkeit, grundlegende Dinge über das Wohnen in Deutschland zu erfahren. Hierbei stehen Themen wie Kaution, Mülltrennung oder Warm- und Kaltmiete im Fokus. Später geht es um Mietverträge oder Last-Minute-Tipps.

Wer ein passendes Wohnungsangebot zur Verfügung stellen kann, meldet sich beim HSRW-Welcome Centre: welcome-centre@hochschule-rhein-waal.de

