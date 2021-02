Hochkarätige Vorträge bei der VHS Moers – Kamp-Lintfort

Moers/Kamp-Lintfort. Die Volkshochschule (VHS) in Moers – Kamp-Lintfort hat sich dem Projekt „vhs.wissen.live“ angeschlossen. Das hat einen großen Vorteil.

Das Beste aus der Pandemie machen: Die Volkshochschule (VHS) hat sich deshalb dem Projekt „vhs.wissen.live“ angeschlossen. „Die Wissenschaftler, die in dem Format zu Wort kommen, könnte sich jede einzelne VHS nicht leisten“, erläutert die Moerser Leiterin Beate Schieren-Ohl.

Deutschlandweit tragen deshalb alle beteiligten Volkshochschulen die Kosten. Schieren-Ohl: „Somit können wir ein hochkarätiges Vortragsangebot machen – und das kostenfrei.“ Die Reaktionen auf die erste Veranstaltung in diesem Semester („Was ist Wissenschaft?“) waren durchweg positiv, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. „Gut strukturiert, gut verständlich, interessant, anregend“, lauteten die Kommentare. Im letzten Semester hatte die VHS bereits ein Probe-Abo angeboten. „Eine Teilnehmerin war so begeistert, dass sie sich jetzt schon wieder zu fünf Vorträgen angemeldet hat“, sagt Schieren-Ohl.

Die Themen seien vielfältig und interessant. Die Referentinnen und Referenten bereiteten sie allgemeinverständlich auf. Am Montag, 22. Februar, geht es mit „Rassismus in den USA“ weiter. Die folgenden Themen: „Geschlossene Bühnen, leere Theater: Was bleibt von der Kultur nach Corona“ (23. Februar); „Was ist Technik?“ (2. März): „Friedensprojekt Europa?“ (4. März);

Alle Angebote sind auf www.moers.de/de/kultur/online-kurse-vhs/ nachlesbar. Eine Anmeldung auf www.vhs-moers.de ist erforderlich, um den Zugangslink zu erhalten.