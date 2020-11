Historischer Schlosspark in Moers soll saniert werden

Im Moerser Schlosspark soll sich in den kommenden Jahren einiges tun.

Schlosspark in Moers

Moers. Eine Landschaftsarchitektin hat in Moers erste Ideen für die Sanierung des Schlossparks vorgestellt. Einen Kostenrahmen gibt es auch schon.

Der historische Schlosspark in Moers soll in den kommenden Jahren denkmalgerecht saniert werden. Erste Ideen stellte am Donnerstag die Düsseldorfer Landschaftsarchitektin Elke Lorenz im Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Umwelt vor.

Eines der wichtigsten Ziele sei es, den ursprünglichen Charakter des Schlossparks wiederherzustellen. Mit Blick auf die Grundzüge der Anlage handele es sich um einen Stadtpark. Zum Beispiel gehe es bei den Wegen und Plätzen darum, die Konturen zu schärfen, also zum Beispiel Einfassungen neu zu setzen. Am Kastanien-Rondell stehe nur noch eine Kastanie. Auch hier gelte es, die alte Anmutung eines Rondells erneut zu realisieren.

Eine Förderung für das Großprojekt ist zugesagt

Die Kosten für das Projekt Schlosspark liegen nach Angaben der Stadt zurzeit bei 1,4 Millionen Euro. Das Land hat 80 Prozent Förderung zugesichert, allerdings für jene rund 1,3 Millionen Euro, die der Förderantrag aus dem Jahr 2017 vorsah.