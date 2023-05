Historisch: Niederrhein Gold in Moers erlebt ersten Streik

Moers. Das hat es noch nie gegeben: Zum ersten Mal nach 80 Jahren streiken die Mitarbeiter von Niederrhein Gold. Was die Belegschaft nun einfordert.

Zum ersten Mal in der mehr als 80-jährigen Firmengeschichte hat es beim Getränkehersteller Niederrhein-Gold am Montag einen Streik gegeben. Den Anlass für den achtstündigen Ausstand bot allerdings nicht das Moerser Familienunternehmen selbst, sondern die Tarifauseinandersetzung in der obst- und gemüseverarbeitenden Industrie insgesamt.

Laut Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) unterliegt Niederrhein Gold in Vennikel nicht dem Flächentarif, wendet ihn aber an. Die Angebote der Arbeitgeber in der laufenden Tarifrunde reichen der Gewerkschaft bislang nicht. NGG-Geschäftsführerin Claudia Hempel sprach von „Lohndiät“ der Arbeitgeber. Da sich die 480-köpfige Niederrhein-Gold-Belegschaft in den letzten Jahren gewerkschaftlich stark organisiert habe, habe man auch sie in einer Reihe von Warnstreiks zum Ausstand aufgerufen. Rund 150 Mitarbeiter der Frühschicht und ebenso viele der Mittagsschicht seien dem Aufruf gefolgt, sagte Hempel, die eine Lohnsteigerung von 13 Prozent forderte.

Unterstützt wurde sie vom Betriebsratsvorsitzenden Kaya Seydullah, der die Geschäftsleitung von Niederrhein-Gold darauf aufmerksam machte: „Die Inflation ist zu hoch, wir können uns Verzicht nicht länger leisten!“ (wit)

