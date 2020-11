Hilfsbereitschaft ist ungebrochen hoch in Moers und Umgebung

Ein Bäumchen steht auch bei Enni an der Uerdinger Straße in Moers.

Am Niederrhein. Die erste Woche der Weihnachtswunschbaumaktion von „Klartext für Kinder“ hat gezeigt: Die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung ist enorm.

Die erste Woche der großen Weihnachtswunschbaumaktion des Vereins „Klartext für Kinder“ ist vorbei. Eine Woche, die sehr positiv verlaufen ist. Wie es insgesamt heißt, ist die Teilnahmebereitschaft ungebrochen; auch in diesem so besonderen Corona-Jahr ist die Nachfrage, Kindern aus sozial benachteiligten Familien zu Weihnachten eine Freude zu bereiten, weiterhin erfreulich hoch.

„Unser Wunschbaum wird leerer, dafür wird mein Büro mit Geschenken voller“, freut sich Andrea Willicks aus Kamp-Lintfort . Am Dienstagabend hingen im Sport Palast nur noch sieben Wunschzettel am Baum. Willicks: „Das ist Rekord.“ Wer noch einen Wunschzettel haben möchte, müsse sich beeilen. „Unser Sport-Palast-Team erzählt mir, dass die meisten Wunschzettel-Pflücker dankbar sind, dass es ihnen gut geht, und sie deshalb Menschen unterstützen möchten, die nicht auf der Sonnenseite stehen“, berichtet Andrea Willicks weiter.

Große Freude und viel Dankbarkeit angesichts der guten Resonanz in der Bevölkerung gibt es auch beim Coiffeur Dedters in Moers -Repelen. „Das schönste in diesem Jahr: Edeka Gerdes hat sich bereit erklärt, alle Karten, die bis Samstag von unserem Baum nicht abgeholt wurden, zu übernehmen“, freut sich Justine Dedters.

In Neukirchen-Vluyn hat Bürgermeister Ralf Köpke die Geschäftsstelle der Sparkasse am Bendschenweg besucht. Erstmals steht dort ein Weihnachtswunschbaum. „An insgesamt zwölf Standorten in Moers, Neukirchen-Vluyn, Rheinberg und Kamp-Lintfort hängen rund 1400 Wünsche“, sagt Klartext-Geschäftsführer Michael Passon. Allein in Neukirchen-Vluyn sammelte das Jugendamt des Kreises 240 Karten von Familien ein. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreisjugendamtes haben bei uns im Rathaus einen eigenen Gang, die meisten wohnen hier und wir stehen im engen Austausch darüber, wo Hilfe gebraucht wird“, sagt Köpke.

Marion Tenbücken, die stellvertretende Leiterin der Geschäftsstelle, und ihr Team freuen sich, dass sie die Arbeit von Klartext zum ersten Mal aktiv unterstützen können. „Schon in den vergangenen Jahren haben Kunden immer wieder gefragt, warum bei uns kein Baum stehe“, sagt sie. Rund die Hälfte der Karten ist weg, in den Geschäftsstellen in Asberg und Rheinberg sind alle vergeben. In den kommenden Tagen wird Klartext für Kinder die Karten so verteilen, dass alle Standorte gleichmäßig versorgt sind.

>> Die Standorte <<

Moers : Enni-Kundenzentrum, Uerdinger Straße 31. Kios West Reisebüro, Homberger Straße 2. Stadt Moers, Fachbereich Jugend, Kinder- und Jugendbüro, Rathausplatz 1. NRZ-Leserladen, Homberger Straße 4. Coiffeur Dedters, Kurt-Schumacher-Allee 64. Markt-Apotheke, Markt 17. Sparkasse, Römerstraße 429.

Kamp-Lintfort: Sportpalast, Ringstraße 132.

Rheinberg : Sparkasse, Bahnhofstraße 5.

Neukirchen-Vluyn: Sparkasse, Niederrheinallee 344. Sparkasse, Poststraße 10. Sparkasse, Siebertstraße 2.