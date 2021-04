Gesundheit Beratungsstelle in Moers hilft nach der Diagnose „Krebs“

Moers. Wer die Diagnose „Krebs“ erhält, hat Fragen, die über die Medizin hinaus gehen. In Moers können sich Betroffene an eine neue Beratung wenden.

Mit der Diagnose Krebs sind Ängste, Sorgen und viele Fragen verbunden. Fragen, die nicht immer medizinischer Natur sind, sondern etwa auf soziale Ansprüche und Bedürfnisse abzielen. Wie können Paare gemeinsam mit der Krebserkrankung des Partners umgehen? Welche Beratungsangebote gibt es für Betroffene und Angehörige? Dazu kommen Fragen, die sich um sozialrechtliche Themen drehen: Welche finanziellen Hilfen können in Anspruch genommen werden? Und wer hilft beim Ausfüllen der notwendigen Dokumente, damit Antragssteller unterstützende Leistungen erhalten? Mit all diesen Fragen können sich Menschen, die von einer Krebserkrankung betroffen sind, sowie deren Angehörige zukünftig an die Krebsberatung Niederrhein wenden.

Die am Eurotec-Ring 40 angesiedelte Anlaufstelle arbeitet unabhängig und ehrenamtlich. Ihre Gründung geht auf die Kooperation zwischen dem St. Josef-Krankenhaus, dem ambulanten Pflegedienst „Die Pflege“ GmbH und der Stiftung Krankenhaus Bethanien zurück.

Das Angebot der Krebsberatung Niederrhein in Moers ist für die Ratsuchenden kostenfrei

Die zentralen Aufgaben der Krebsberatungsstelle ergeben sich aus ihrer Lotsenfunktion, die sie für Betroffene einnehmen soll. Das bedeutet, sie vermittelt Ratsuchenden Kontakte etwa zu Psychoonkologen, Selbsthilfegruppen oder Ansprechpartnern für Sozialleistungen. Das Beratungsangebot ist kostenfrei, es beinhaltet sowohl Einzel- als auch Gruppenberatungen etwa für Familien.

„In NRW gibt es nur etwa zehn Krebsberatungsstellen, ihre Inanspruchnahme ist aufgrund des großen Bedarfs mit langen Wartezeiten verbunden“, weiß Birgit Kessler, Geschäftsführerin von „Die Pflege“ GmbH. Mit der neuen Krebsberatungsstelle wolle man daher einzusätzliches Angebot schaffen, das die Lücke in diesem Bereich ein Stück weit schließt.

Die Krebsberatung Niederrhein ist derzeit dienstags und donnerstags von 15 bis 17 Uhr geöffnet und während diesen Zeiten unter der Telefonnummer unter 02841/ 200-20451erreichbar. Zur Terminvereinbarung für ein Beratungsgespräch können Interessierte vorher telefonisch Kontakt aufnehmen.