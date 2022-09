Hier können Eltern in Kamp-Lintfort Kitaplätze auswählen

Kamp-Lintfort. Noch bis Mitte Dezember können Eltern in Kamp-Lintfort sich auf die Suche nach einem Kita-Platz für ihre Kinder machen. Es gibt aber Vorgaben.

Das Kindergartenjahr hat gerade erst begonnen, doch bereits jetzt richtet sich der Blick im Kamp-Lintforter Jugendamt auf das kommende Kindergartenjahr. Noch bis zum 15. Dezember können Eltern, deren Kind ab dem 1. August 2023 zum ersten Mal eine Kindertagesstätte besuchen soll, den Platzbedarf online melden. Diese Meldung kann über das Anmeldeportal Kita-Online erfolgen. Der Link befindet sich auf der Homepage der Stadt: https://www.kamp-lintfort.de/de/dienstleistungen/kita-online/.

Die Eltern haben dort die Möglichkeit, bis zu drei Wunsch-Kitas auszuwählen. Im nächsten Kindergartenjahr haben Eltern in Kamp-Lintfort die Wahl zwischen insgesamt 24 Kindertagesstätten, teilt die Stadt mit.

Zu der in diesem Kindergartenjahr neu eröffneten Kindertagesstätte am Volkspark (in Trägerschaft der Awo) gesellt sich im nächsten Jahr eine weitere neue dazu. Die Kindertagesstätte „Abenteuerland“ in Trägerschaft der Lebenshilfe wird im Niersenbruch ihre Pforten öffnen.

Unabhängig davon, für welche Kita sich Eltern interessieren: Vor der Registrierung sollte unbedingt ein persönliches Kennenlernen in der Kindertagesstätte erfolgen, heißt es weiter. Und: Eine Registrierung stellt keine Garantie dar, einen Betreuungsplatz in der gewünschten Kita zu erhalten. Neben der Registrierung für einen Platz in einer Kindertagesstätte können sich Eltern über den gleichen Link für einen Platz in der Tagespflege registrieren. Bei Fragen: Bianca Arntzen, 02842/912-125.

