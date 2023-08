Hier können Bürger die Zukunft Kamp-Lintforts mitgestalten

Am 18. September steigt die Ideenwerkstatt im Zechenpark.

Kamp-Lintfort. Wie lässt es sich künftig trotz Klimawandel weiter gut in Kamp-Lintfort leben? Das will die Stadt mit Bürgern in einer Ideenwerkstatt erarbeiten.

Seit dem 1. März erarbeitet die Stadtverwaltung gemeinsam mit dem Ingenieurbüro Gertec GmbH aus Essen ein Klimaanpassungskonzept für die Stadt Kamp-Lintfort. Ziel des Konzeptes ist ein Fahrplan für Maßnahmen zur Abmilderung der bereits heute spürbaren Folgen des Klimawandels. Im Rahmen der Bürgerbeteiligung lädt die Stadt nun am 18. September zur Veranstaltung „Lebenswertes Kamp-Lintfort: Impulse und Ideenwerkstatt“ in die Eventlocation Lufre im Zechenpark ein.

Eröffnet wird die Veranstaltung um 18 Uhr mit einer Begrüßung durch Bürgermeister Christoph Landscheidt. Dr. Ulrich Eimer von der „EPC–Projektgesellschaft für Klima. Nachhaltigkeit. Kommunikation mbH“ führt als Moderator durch die Veranstaltung. Professor Dr. Kai Tiedemann von der Hochschule Rhein-Waal hält einen Impulsvortrag zum Klimawandel und zu den gesundheitlichen Folgen.

Im zweiten Teil werden in einer Ideenwerkstatt gemeinsam Maßnahmenvorschläge zur Klimaanpassung für relevante Handlungsfelder in Kamp-Lintfort gesammelt. Grundlage bildet eine Bestandsanalyse zu aktuellen und zukünftigen Auswirkungen des Klimawandels im Stadtgebiet. Bereits ab 16 Uhr haben Besucher zudem die Möglichkeit, sich im Außenbereich des Lufre zu unterschiedlichen Themenfeldern der Klimafolgenanpassung zu informieren. Regionale Aussteller zeigen innovative Ideen zur Dach- und Fassadenbegrünung, informieren über Starkregen- und Hochwasservorsorge, sowie Hitze- und Bevölkerungsschutz.

Die Stadt bittet um Anmeldung per E-Mail an klimaanpassung@kamp-lintfort.de oder telefonisch unter 02842 912440. Teilnehmende haben die Möglichkeit, ihre Ideen und Anregungen einzubringen und so die zukünftige Entwicklung Kamp-Lintforts mitzugestalten, heißt es bei der Stadt.

