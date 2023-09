Herbstpartie am Kloster Kamp gestartet - das sagen Besucher

Zum dritten Mal findet in Kamp-Lintfort die Herbstpartie am Kloster Kamp statt.

Kamp-Lintfort. Die Herbstpartie am Kloster Kamp lädt zum dritten Mal nach Kamp-Lintfort ein. Von Kork-Accessoires bis Kakao-Konfekt - das bieten die Aussteller.

Wenn die weißen Pavillons den Terrassengarten des Zisterzienserklosters säumen, kann das nur eines bedeuten: Die Herbstpartie am Kloster Kamp startet in die nächste Runde. Die Besucherinnen und Besucher können nun zum dritten Mal bei dem barocken Ambiente das Angebot der verschiedenen Schausteller bewundern.

Für dieses Jahr haben sich die Veranstalter Isabel und Philipp Bürgers wieder einiges einfallen lassen. „Insgesamt 155 Aussteller sind in diesem Jahr dabei“, freut sich Bürgers. Das Angebot der Lifestyle-Messe deckt die Themen Genuss und Kulinarik, Mode und Schmuck, Haus und Garten sowie Kunst und Lebensart ab. „25 Prozent unserer Aussteller sind zudem dieses Jahr zum ersten Mal dabei.“

Auf der Herbstpartie am Kloster Kamp können Besucher auch das Schmiedehandwerk kennenlernen

So auch Yvonne Kuch, Inhaberin von Willi Wiggle Pet Accessiores. In ihrem Sortiment: Hundeleinen, Halsbänder oder auch Beutel für Plastiktütchen. „Alle unsere Accessoires sind aus Kork handangefertigt“, so Kuch, die ihr Unternehmen nach ihrem eigenen Hund namens Willi benannt hat. Die Idee dazu kam ihr vor drei Jahren. „Viele Leinen oder Halsbänder sind aus Leder. Und da habe ich mich gefragt: Warum soll man seinem Hund ein totes Tier anziehen?“ Kork hingegen sei ein veganes und nachhaltiges Produkt. „Zudem ist es wasserabweisend“, was Kuch auch ihren Kunden mit einer Wasserschale demonstriert. Auch sei Kork robuster und reißfest.

Neu auf der Herbstpartie dabei ist auch der Stand von Willi Wiggle Pet Accessiores. Dort gibt es aus Kork handgefertigte Hundehalsbänder, Hundeleinen oder auch Beutelel für Plastiktütchen. Foto: Rainer Hoheisel / FUNKE Foto Services

Bei dem Stand von Mark Prouse können die Besucher dann live dabei sein, wenn er seine Kunstwerke anfertigt. Auch er ist zum ersten Mal dabei. An einer 2000 Grad heißen Flamme zeigt der ausgebildete Kunstschmied, der ursprünglich aus England kommt und heute in der Nähe von Linz wohnt, wie er aus einem Metallstab Tierköpfe schmiedet.

Einige Aussteller sind schon zum dritten Mal bei der Herbstpartie in Kamp-Lintfort dabei

Neben den Ausstellern sind jedoch auch einige Gäste von weiter weg angereist, so auch Stefan und Katharina aus Krefeld. „Wir sind zum ersten Mal hier und sind von dem riesigen Angebot mehr als begeistert“, sagt das Paar. „Hier findet man Sachen, die man sonst nicht mal eben in der Stadt findet.“

Michael Laue ist seit der Premiere der Lifestyle-Messe im Jahre 2021 als Aussteller mit dabei. „Es macht hier einfach unfassbar viel Spaß. Man trifft nette Leute und hat eine tolle Location, um seine Kunststücke zu verkaufen.“ Laue, der eigentlich als Gärtner arbeitet, verkauft an seinem Stand handgefertigte antike Fensterspiegel. Die Fenster, die der Aussteller verwendet, sind dabei um die 100 Jahre alt. Auch einen Klodeckel oder alten Tennisschläger hat Laue schon zu einem Spiegel umgebaut.

Darum kommen Besucher und Aussteller so gerne zur Herbstpartie nach Kamp-Lintfort

An dem Stand von Elke Schmitz gibt es hingegen etwas zum Probieren. Sie verkauf Kakao-Konfekt in Gugelhupf-Form und ist auch schon seit dem ersten Jahr der Herbstpartie mit dabei. „Die Leute hier sind einfach nur toll. Hier kann man immer miteinander lachen“, so Schmitz, die aus der Nähe von Hamburg angereist ist.

Und auch Manuela besucht jedes Jahr gerne wieder die Herbstpartie. „Es ist doch immer wieder was Neues dabei“, so die Moerserin. „Man kann hier einen schönen Tag verbringen und über das tolle Gelände von Kloster Kamp schlendern, dabei den ein oder anderen Schatz finden, aber auch verweilen und etwas essen und trinken.“ Für sie steht schon eines fest: „Ich komme nächstes Jahr wieder!“

