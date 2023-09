Herbstmarkt in Neukirchen-Vluyn: Datum, Angebot, Aktionen

Neukirchen-Vluyn. Beim Markt der Möglichkeiten in Neukirchen-Vluyn bieten mehrere Händler regionale Spezialitäten und Selbstgemachtes an. Das ist diesmal geplant.

Herbstzeit ist Apfelzeit. Und so steht auch der letzte Markt der Möglichkeiten in diesem Jahr unter dem Motto „Alles rund um den Apfel“. Am Donnerstag, 28. September, ist auf dem Denkmalplatz in Neukirchen-Vluyn von 15 bis 19 Uhr wieder Selbst- und Handgemachtes sowie Frisches aus der Region im reichhaltigen Angebot.

Dazu passend richtet die Dorfmasche zum vierten Mal ihren Apfelkuchenwettbewerb aus. Alle Hobby-Bäckerinnen und -Bäcker sind aufgerufen, ihren Apfelkuchen einzureichen. Eine lokalprominent besetzte Jury verteilt Punkte für Geschmack und Aussehen. Vergeben werden drei Preise.

Herbstmarkt in Neukirchen-Vluyn: Apfelkuchenverkauf für den guten Zweck

Die Teilnahme erfolgt ganz unbürokratisch: Jeder, der mitmachen möchte, bringt zwischen 15 und 15.30 Uhr seinen Kuchen zum Markt an den Stand der Dorfmasche. Danach erfolgt die Verkostung und Bekanntgabe des Ergebnisses. Die gespendeten Kuchen werden verkauft.

Der Erlös fließt wieder in eine Aktion, die das Dorf verschönert. Ansonsten laden die Läden entlang der Hochstraße zum Stöbern ein, können sich die Marktgäste an kulinarischen Köstlichkeiten laben und informieren Vereine und Einrichtungen über ihre Arbeit.

