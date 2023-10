Herbstfest Kamp-Lintfort: Tolle Tipps aus dem Kräutergarten

Kamp-Lintfort. Herbstfest im Kräutergarten von Kloster Kamp in Kamp-Lintfort: Warum ein Ingwer-Shot mit roter Beete jetzt genau richtig ist. Was 2024 passiert.

Wenn eine rote Knolle auf eine grüne Oase am Kamper Berg in Kamp-Lintfort trifft, wird es nicht nur farbenfroh, sondern auch lecker. Unter dem Motto „Be(e)te-Fete“ lud das ehrenamtliche Team des Kräutergartens am Kloster Kamp am Sonntag zum Herbstfest ein. Drei Stunden lang ging’s um die rote Beete und Kräuter- und Gemüsesorten, die in den Kräutergarten-Beeten gut gedeihen.

„Wir wollen die rote Beete als Gemüse der Saison feiern“, erklärte Steffi Fehlinger vom ehrenamtlichen Team des Kräutergartens. Kulinarisch ist die Beete nun in den letzten Zügen: „Die Erntezeit der roten Bete, die typischerweise leicht erdig und bitter schmeckt, liegt zwischen Juli und Oktober. Mit unserer Aktion wollen wir zeigen, welche großen Unterschiede zwischen einem abgepackter roter Beete aus dem Supermarkt und frischer roter Beete bestehen“, sagte Fehlinger.

Das gelang perfekt: Frisch zubereitet bot das Kräutergartenteam, das aktuell aus fünf Ehrenamtlichen besteht, die tolle Knolle in verschiedenen Variationen an. Die rote Beete stammte vom Neukirchen-Vluyner Biohof „Naturkost Toschki“. Staudengärtner Helge Förster, der den Kräutergarten um 2012 neu mit aufbaute, steuerte weitere Pflanzen und Kräuter bei. Zur vitaminreichen Einstimmung gab’s einen Ingwer-Shot mit roter Beete.

„Der Shot ist vitaminreich“, sagte Christian Protze, der seit drei Jahren ehrenamtlich im Kräutergarten mithilft. Zum Shot wurde auch Kürbissuppe mit roter Beete in Würfelform serviert. Der Linsensalat mit roter Beete mundete ebenfalls vorzüglich. Außerdem begeisterte die Besucherinnen und Besucher ein spannendes Gebäck: Rote Beete schmeckt auch als Kuchen, verarbeitet mit Currykraut und Brennnesseln. „Der Kuchen ist sehr lecker, der elastische Teig hat ein tolles Aroma“, sagte eine Kamp-Lintforterin, die im ehrenamtlichen Team des nahe gelegenen Weinbergs auf Kamp aktiv ist.

Deko gehörte auch zum Angebot beim Herbstfest in Kamp-Lintfort. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Nicht nur geschmacklich ging es genussvoll zu. Kräutergarten zum Mitnehmen? Klar. Das Team fertigte handgemachte Badezusätze und Stoff-Augenmasken an. Ehrenamtliche aus dem Kräutergartenteam nähten Duftherzen, die sie mit Zitrone und Verbene aus dem Kräutergarten füllten. Eben diese besonderen Sinneserlebnisse im idyllisch gelegenen Kräutergarten sind es, die viele Menschen begeistern: „Es ist immer wie eine kleine Auszeit hier“, sagte die Ehrenamtliche Melanie Dolejsi freudestrahlend.

Die Aufgaben im Gartenidyll? „Ernten, Gießen und das Kürzen der Pflanzen gehören dazu.“ Zur „Beete-Fete“ hat Dolejsi auch einen Apfel-Rosmarin-Kuchen gebacken. Im kommenden Frühling soll es wieder eine Frühlingsaktion mit Kräutern der Saison geben. Ein Bücherschrank und mehr Bänke sollen ebenfalls ihren Platz finden und so noch mehr Raum zum Verweilen im sehenswerten Kräutergarten auf Kamp bieten.

Wer möchten mitmachen? Hier ist der Kontakt zum Kräutergarten-Team

Neue Ehrenamtliche sind im Team des Kräutergartens am Kloster Kamp jederzeit willkommen. Wer Interesse hat, kann sich bei der Staudengärtnerei Förster telefonisch unter 02842 / 47703 oder per Mail an Kamp-Kraeutergarten@web.de melden. Am Kräutergarten gibt es regelmäßig neue Rezeptideen zum Mitnehmen sowie einen Newsletter, den man ebenfalls beim Team des Kräutergartens beantragen kann.

