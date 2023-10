Freizeit Heiß auf Eis in Moers: Was Alina zum tollen Saisonstart sagt

Moers. Endlich hat die beliebte Enni-Eiswelt in Moers wieder geöffnet: Wie die Eisdisco zum Auftakt war und wann die Halle ab jetzt geöffnet hat.

In der Enni-Eiswelt hat es die Besucherinnen und Besucher am Freitagabend eiskalt erwischt: Die Liebe zum gefrorenen Nass ist entflammt. Die diesjährige Eissaison startete direkt mit einem echten Highlight. Die beliebte Eisdisco zog hunderte Gäste aus Moers und Umgebung an. Fortan wird die Eisdisco bis zum Saisonende am Sonntag, 17. März, immer Freitagabends stattfinden.

Die Vorbereitungen für den Start in die Eislauf-Saison begannen bereits Anfang Oktober. „Schrittweise präparierten die Eismeister die rund 800 Quadratmeter große Eisfläche“, erklärte Enni-Bereichsleiter Benjamin Beckerle. Die Eisfläche wurde eingeweißt und Linien am Eishockeyfeld gezogen. Für Eiskunstlauf und Eishockeyspiele wird das Sportverein GSC die Eisfläche intensiv nutzen. Im Januar soll erneut das jährliche Sportfest für Menschen mit Handicap und im Februar die Eisrevue „Märchenzauber“ stattfinden.

Wurde im letzten Jahr die Eishallensaison auf drei Monate heruntergefahren, ist sie diesmal in Abstimmung der Moerser Politik mit dem Grafschafter Schlittschuhclub lediglich um wenige Wochen verkürzt. Gründe für die Kürzung liegen in der Energieeinsparung: Laut Enni konnte der Stromverbrauch im vergangenen Jahr halbiert und der Wärmebedarf um 40 Prozent gesenkt werden. Die Energiekosten sinken, die Freude bleibt.

Das zeigte sich am Freitagabend schon vorm Eingang der Enni-Eiswelt an der Filder Straße: Dem regnerischen Wetter trotzten die Gäste in der Warteschlange mit Geduld und Regenschirmen. Viele Besucher zahlten ihr Ticket mit ihrer EC- oder Kreditkarte oder zahlten bargeldlos mit ihrer guthabenaufgeladenen Enni-Geldwertkarte.

Vor der Halle an der Filder Straße gab es zum Saisonstart lange Warteschlangen. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

„Gut ist auch, dass man am Eingang direkt Schlittschuhe in den Schuhgrößen 24 bis 50 ausleihen kann. Dann braucht man nicht viele Sachen mitzuschleppen, sondern kann auch spontan vorbeikommen“, sagte die Moerserin Alina, die mit Freunden aus Duisburg zur Eisdisco ging. „Für viele aus meiner Klasse ist die Eisdisco ein Treffpunkt geworden. Richtig cool finden wir, dass man Sport und Disco verbinden kann“, sagte die 16-Jährige.

Ihr Tipp für Schlittschuhanfänger: Nicht auf die Schlittschuhe oder den Boden starren, sondern dorthin schauen, wo man hinfahren möchte und zunächst gut an der Bande festhalten, um eine gerade Körperhaltung zu üben. Auf der Eisfläche war das Ausprobieren problemlos möglich. Vier Stunden lang sorgten bunte Lichtkegel auf der Eisfläche und aktuelle Songs vom DJ-Pult für Discostimmung. Fortgeschrittene zeigten einige Tricks, etwa das mutige Fahren in der Hocke oder einen sogenannten Fechter, bei dem das Laufbein gebeugt und das freie Bein nach hinten gerade ausgestreckt wird.

Service: Die Öffnungszeiten und Tickets

Also: Wer heiß auf Eis ist, dem sei ein Besuch der Eishalle empfohlen. Die Eishalle in der Enni-Eiswelt an der Filder Straße 40 ist zu folgenden Zeiten geöffnet: Mittwochs von 10 bis 12.30 Uhr sowie von 15 bis 17 Uhr, donnerstags von 15 bis 17 Uhr, freitags von 17 bis 21 Uhr zur Eisdisco, samstags von 13 bis 17 Uhr, sonntags von 10 bis 17 Uhr. Tickets und Buchungen für Kindergeburtstage können online reserviert werden. Mehr auf www.enni.de/freizeit/eislaufen

