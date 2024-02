Kamp-Lintfort Heiraten im ehemaligen Zechengebäude: Das Lufre lädt am 3. März zum „Lufre Yes Day“. Das erwartet die Besucher - und es gibt noch Termine.

Keine Frage - das „Lufre“, die ehemalige denkmalgeschützte Lüfterhalle der Zeche Friedrich Heinrich im Kamp-Lintforter Zechenpark, ist längst auch überregional eine gefragte Hochzeitslocation: Sophie und David Bloch, die Betreiber des Lufre, haben vor zwei Jahren hier nicht nur selbst ihre Traumhochzeit gefeiert, sondern vermieten die stilvoll sanierte und renovierte Halle seitdem auch an andere, die sich trauen. Im letzten Jahr feierten die beiden dazu mit einer eigenen Hochzeitsmesse eine erfolgreiche Premiere, am 3. März legen sie jetzt zum zweiten Mal den „Lufre Yes Day“ auf.

Im Trend: Winterhochzeiten

Geplant ist erneut ein Event mit Dienstleistern aus der Umgebung, die die neuesten Hochzeitstrends für 2024 und 2025 präsentieren. Was in diesem Jahr trendy ist? „Winterhochzeiten zum Beispiel“, sagt Sophie Bloch. Mittlerweile werde nicht nur in den klassischen Frühjahrs- und Sommermonaten geheiratet, sondern vielmehr das ganze Jahr über. Heißt auch: Viele Paare orientieren sich bei der Ausrichtung ihrer Feier konkret an Jahreszeiten. Im Lufre sind 2024 bereits über 50 Hochzeiten geplant, einige wenige freie Termine gebe es aber noch, so Sophie Bloch.

Sophie und David Bloch in ihrer Eventlocation in Kamp-Lintfort. Foto: Markus Weißenfels / FUNKE Foto Services

Auf der Messe präsentieren sich am 3. März von 11 bis 17 Uhr rund 30 Aussteller rund um das Thema Hochzeit, darunter Fotografen, Dekorateure, Floristen, DJ‘s, freie Trauredner, Haar- und Make-Up-Stylisten, Brautmodeanbieter und andere Dienstleister. „Bei den Traurednerinnen und Traurednern haben wir diesmal ganz unterschiedliche Persönlichkeiten, unter anderem auch Redner mit kirchlichem Hintergrund“, so Sophie Bloch.

Gerade der direkte Kontakt, das erste unkomplizierte Kennenlernen eines Dienstleisters, sei auf dem „Lufre Yes Day“ gut möglich und werde von vielen Paaren, die auf der Suche sind, gerne angenommen. Das Lufre selbst unterstützt Heiratswillige auch bei dem Wunsch nach freien Trauungen unter freiem Himmel im Zechenpark.

Außerdem bietet die Messe Live-Musik, eine Modenschau, Getränke- und Essens-Specials aus dem Lufre-Foodtruck und eine Tombola mit Gewinnen wie etwa einer kostenlosen Candy-Bar für die Hochzeit, einen Wedding-Kicker, Reisegutscheine für die Flitterwochen oder einen Fotospiegel. Die ersten 25 Besucher erhalten ein Goodie-Bag. Der Eintritt ist frei.

