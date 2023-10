Heiraten: 5 schöne Hochzeitslocations in Moers und Umgebung

Das perfekte Kleid, ein gut sitzender Anzug und glänzende Ringe gehören genauso zu einer Hochzeit, wie die Feierlocation auch. In Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn stehen heiratswilligen Paaren eine Auswahl an Festsälen zur Verfügung.

Moers/Kamp-Lintfort/Neukirchen-Vluyn. Was kostet das Essen? Welches Menü wird geboten? Infos zur Buchung von Festsälen in Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn.

Das perfekte Kleid, ein gut sitzender Anzug und glänzende Ringe gehören genauso zu einer Hochzeit, wie die richtige Feierlocation auch. In Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn steht heiratswilligen Paaren eine Auswahl an Festsälen zur Verfügung. Einige davon haben wir herausgesucht. Die Liste hat allerdings keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Wellings Romantik Hotel zur Linde in Moers-Repelen und Parkhotel in Kamp-Lintfort

Im Wellings Romantik Hotel zur Linde in Moers-Repelen gibt es verschiedene Räume, die je nach Personenzahl für eine Hochzeit gemietet werden können. Wie es auf der Internetseite des Hotels heißt, ist das Kirchzimmer „in gehobenem, elegantem Ambiente“ auf 29 Personen ausgelegt und damit der kleinste Saal. Das sogenannte Lindenzimmer ist der größte Raum zum Feiern im Moerser Hotel zur Linde. Dort finden bis zu 75 Hochzeitsgäste Platz. „Hier haben Sie zudem die Möglichkeit, den angrenzenden Kastanien Garten für einen Empfang im Freien zu nutzen“, schreibt das Team des Hotels auf seiner Internetseite. Wer mehr als 75 Gäste zu seiner Hochzeit einladen möchte, kann in der Nachbarstadt Kamp-Lintfort, ebenfalls bei Wellings den Parkraum im Parkhotel buchen. Das frischgebackene Ehepaar kann hier mit bis zu 200 Personen feiern: „Hier haben Sie auf unserer Seeterrasse, die komplett überdacht ist, die Möglichkeit bei jedem Wetter den Außenbereich zu nutzen.“

Im Wellings Romantik Hotel zur Linde in Moers-Repelen gibt es verschiedene Räume, die je nach Personenzahl für eine Hochzeit gemietet werden können. Foto: Kai Kitschenberg / FUNKE Foto Services

Neben bereits fertigen Menüvariationen von Carpaccio vom Rauchlachs über Zander mit gerahmtem Spinat an cremigem Risotto oder rosagebratener Rinderhüfte mit Butterkartoffeln und Spätzle bis hin zu Erdbeer-Tiramisu oder gefüllter Schokoladenkuchen mit Vanillesauce zum Nachtisch bieten die beiden Hotels in Kamp-Lintfort und Moers auch die Möglichkeit, ein individuelles Menü für die Hochzeitspaare zusammenzustellen. Kostenpunkt für ein Hochzeitsarrangement: 129 Euro pro Person. Longdrinks gibt es dabei ab 8,50 Euro pro Glas, Spirituosen kosten pro Stück 3 Euro. Weitere Infos unter: https://www.hotel-zur-linde.de/

Hotel Restaurant Café Seerose in Moers-Schwafheim

„Perfekten Service, schöne Dekoration und delikate Leckereien“ verspricht das Hotel Seerose in Moers-Schwafheim seinen Gästen auf seiner Internetseite. Bis zu 130 Hochzeitsgäste können in dem Gasthaus das Brautpaar feiern. Je nach Menüwahl variieren auch die Preise für Essen und Getränke, sagt Volker Schmitz von der Seerose im Gespräch mit der Redaktion. Gewählt werden kann aus den verschiedenen Fleisch- und Fischgerichten, die das Restaurant auf seiner Karte hat. Weitere Infos unter: https://www.hotelseerose.de/index.htm

Das Lufre in Kamp-Lintfort

Wie das Lufre im Kamp-Lintforter Zechenpark auf seiner Internetseite verspricht, sei es eine Hochzeitslocation „für alle Brautpaare, die auf der Suche nach etwas Besonderem sind“. Die Industrieszenerie gepaart mit einer modernen Innenausstattung biete eine „einzigartige Kulisse“ für eine Hochzeit. Wer hier heiraten möchte, müsse bei der Buchung schnell sein, betont Sophie Bloch: „Zu früh gibt es eigentlich nicht.“ Gerade Termine in den beliebten Hochzeitsmonaten im Sommer seien stark gefragt. „Wir empfehlen so früh wie möglich, am besten 12 Monate vor dem Wunschtermin, bei uns anzufragen“, lautet der Tipp der Lufre-Betriebsleiterin.

Je nach Menü variieren die Preise für Essen und Getränke. Ungefähr 145 Euro zahlen Paare derzeit pro Person für ein Hochzeitsmenü. Immer enthalten sei ein Live-Cooking-Element, wie Sophie Bloch betont. Besonders beliebt sei hierbei das Live-BBQ. An drei Grills werden dann Fleisch und Fisch vor den Augen der Gäste zubereitet. Aber auch eine Parmesan-Laib-Station können Hochzeitspaare zum Menü buchen. Bei der Variante des sogenannten Family-Style-Dinner würden verschiedene Platten, vegetarisch sowie mit Fleisch und Fisch, an den Tisch gebracht werden. Mehr Informationen unter: https://www.lufre-restaurant.de/

Der Averdunkshof in Neukirchen-Vluyn

Mit bis zu 125 Gästen können Hochzeitspaare in der sogenannten Kornkammer des Averdunkshofes in Neukirchen-Vluyn feiern. „Ohne Bestuhlung dürfen es auch mehr Gäste sein“, heißt es auf der Internetseite der Eventlocation. Ebenfalls ebenerdig biete sich ein separater Raum für ein Buffet an. Gesellschaften von bis zu 90 Personen finden in einem weiteren Raum, der sogenannten Tenne, Platz. „Sollten es doch etwas mehr sein, lässt sich die großzügige Terrasse zusätzlich mit einem Zelt überdachen“, schreibt der Averdunkshof auf seiner Internetseite. Die Termine für eine Hochzeitsfeier sind von Mai bis September 2024 – zumindest an den Samstagen – bereits ausgebucht. Freitags seien noch einige Termine nicht besetzt, teilt Geschäftsführer Lukas Stappmann auf Nachfrage der Redaktion mit: „Bei uns sollte man schon so anderthalb Jahre vorher anfragen, wenn man einen Wunschtermin hat.“

Festlich geschmückt: Der Averdunkshof in Neukirchen-Vluyn als Hochzeitslocation. Foto: Averdunkshof

Beim Hochzeitsmenü setzt das Neukirchen-Vluyner Restaurant nur auf Buffet zur Selbstbedienung. Ganz individuell könnten hier, je nach Wunsch des Brautpaares, aber die Speisen bestimmt werden. „Immer mehr werden bei uns vegetarische Gerichte nachgefragt, weshalb wir unser Angebot mittlerweile auch dahingehend ausgeweitet haben“, erklärt Stappmann. Dabei seien vor allem Falafelbällchen beliebt. Aber auch die Klassiker wie Schweinefiletmedaillons oder Rinderfilet würden von den Hochzeitspaaren ausgewählt. Vermehrt würde auch Pulled Pork oder Pulled Chicken angeboten. Beim Nachtisch können sich Paare unter anderem für Mousse au Chocolat oder aber auch einen Schokobrunnen entscheiden. Die Preisspanne für eine Hochzeit im Averdunkshof liege zwischen 120 und 140 Euro pro Person, teilt Stappmann auf Anfrage dieser Redaktion mit. Mehr Infos unter: https://averdunkshof.net/

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland