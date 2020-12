Feuerwehr Heiligabend brannte es im Mehrfamilienhaus in Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort An Heiligabend ist in Kamp-Lintfort im Keller eines Mehrfamilienhauses ein Brand ausgebrochen. Es waren drei Löscheinheiten im Einsatz.

An Heiligabend um 7 Uhr kam es aus unbekannter Ursache im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Eyller Straße zu einem Brand. Die Bewohner des Hauses wurden durch die Feuerwehr vorsorglich evakuiert, verletzt wurde niemand.

Der Kellerbrand hatte zu einer starken Rauchentwicklung in dem Mehrfamilienhaus geführt. Dabei musste eine Familie über die Drehleiter ins Sichere gebracht werden. Vorsorglich wurde das Nachbargebäude geräumt, teilt die Feuerwehr mit. Probleme bereitete den Einsatzkräften der Brandrauch im Keller, dazu wurden Lüfter der Feuerwehr eingesetzt.

Im Einsatz waren die Löscheinheiten aus Kamp-Lintfort Stadtmitte, Hoerstgen und Saalhoff. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die Eyller Straße für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt. Im Anschluss an die Löscharbeiten und Lüftung des Gebäudes konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Im Keller des Hauses entstand nach Polizeiangaben geringer Sachschaden. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Insgesamt waren 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei knapp drei Stunden im Einsatz. Die Eyller Straße wurde für die Dauer des Einsatzes durch die Polizei gesperrt.