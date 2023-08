Heile Welt Open Air 2023: Alles zu Line-Up, Tickets, Preisen

Ausgelassene Stimmung beim „Heile Welt“-Open Air: Die Veranstaltung findet auch 2023 auf der Halde Norddeutschland in Neukirchen-Vluyn statt (Archivbild).

Neukirchen-Vluyn. Am Samstag, 12. August, steigt das Techno-Festival „Heile Welt“ in Neukirchen-Vluyn. Was man zu Tickets, Anreise und Taschengröße wissen sollte.

Wenn schnelle, tanzbare Rhythmen am Niederrhein erklingen, kann es nur eines bedeuten: Die Open-Air-Veranstaltung „Heile Welt“ ist gestartet. Für einen Tag im Jahr, diesmal am Samstag, 12. August, verwandelt sich die Halde Norddeutschland in einen „Zauberwald“ für alle Liebhaber von Techno-, House- und Elektromusik, wie die Veranstalter auf ihrer Internetseite schreiben. Wo es Tickets gibt, welche Künstler auftreten und wie die Parksituation vor Ort aussieht. Alle Infos zur Veranstaltung im Überblick.

Wann startet das „Heile Welt“-Festival in Neukirchen-Vluyn?

Los geht es am Samstag, 12. August 2023, um 13 Uhr. Bis 0 Uhr können Besucherinnen und Besucher zu Elektro-, Techno- und Housemusik tanzen und feiern.

Wo kann ich Tickets für die Veranstaltung in Neukirchen-Vluyn kaufen?

Tickets für das Heile-Welt-Festival gibt es ab 45 Euro. Ein vierer Gruppenticket kostet 160 Euro. Der Veranstalter weist auf seiner Internetseite darauf hin: „Das Ticket wird einmal entwertet. Alle Personen müssen gleichzeitig das Gelände betreten.“ Karten gibt es online unter: https://heile-welt.biz/de/#tickets

Wer ein Hartticket haben möchte, kann dieses an folgenden Vorverkaufsstellen erhalten:

Neukirchen-Vluyn: Clever Fit, Pascalstraße 5, Giesen Handick, Niederrheinallee 329

Moers: Classic Tankstelle, Uerdinger Straße 108a, Multi Music Corner, Scherpenberger Straße 25, Hair Lounge, Homberger Straße 30

Kamp-Lintfort: Cutbar, Moerser Straße 347

Duisburg: Pizzeria La Barca, Klöcknerstraße 30

Krefeld: Paintera Tattoostudio, Ostwall 202

Wesel: WE Kiosk & Ticketshop, Grünstraße 2

Welche Künstler treten auf?

Insgesamt gibt es drei Bühnen, auf denen 20 Künstlerinnen und Künstler auftreten. Auf der sogenannten Anterior Stage treten unter anderem DJ Rush, Space 92 und Noemi Black auf. Deephouse und Indi Dance Musik gibt es von Format:B, den Strandpiraten oder John Sims auf der Spundwand. DJ Miguel Sanchez, Chris El Greco oder Nitrax legen unter anderem auf der Waldbühne auf.

Wie sieht die Parksituation an dem Gelände des Festivals in Neukirchen-Vluyn aus?

Der Veranstalter appelliert: „Auf den Straßen um die Halde Norddeutschland (Geldernsche Straße, Hochkamerstraße usw.) gilt absolutes Parkverbot! Es wird seitens der Behörden kostenpflichtig abgeschleppt!“ Wer mit dem Auto anreist, kann einen der kostenpflichtigen Parkplätze an der Halde nutzen. Parktickets sind im Onlineshop oder per Barzahlung bei der Einfahrt für 10 Euro erhältlich. Einfahrt ist über die Hauptzufahrt zur Halde möglich. Wer mit Bus und Bahn anreist, kann einen der kostenlosen Shuttlebusse nutzen. Diese bringen die Gäste ab 12.30 Uhr bis nach dem Event vom Bahnhof Moers zur Veranstaltung und zurück.

Gibt es die Möglichkeit, Essen und Trinken selbst mit aufs Gelände zu nehmen?

Nein, sagt Markus Kamps, einer der Geschäftsführer der veranstaltenden Eventagentur Permanent. Es gebe Getränke- und Essensstände auf dem Gelände. Besucher können sich auf Sandwiches sowie Pommes und Currywurst freuen. Ein Bier (0,3 Liter) kostet 4,50 Euro. Antialkoholische Getränke gibt es für 3,50 Euro (0,3 Liter).

Kann ich während der Veranstaltung in Neukirchen-Vluyn Essen und Trinken mit der EC-Karte zahlen?

Gäste können Essen und Trinken während der Veranstaltung nur mit Verzehrgutscheinen kaufen. Diese sind im Vorfeld online oder am Eingang der Veranstaltung erhältlich. Hierbei ist EC-Kartenzahlung auch vor Ort möglich, so der Veranstalter.

Wie groß darf die Tasche höchstens sein, die ich mit aufs Gelände nehme?

Wie Kamps auf Nachfrage mitteilt, gibt es keine Begrenzung der Taschengröße. Er erklärt jedoch: „Wir führen am Eingang Taschenkontrollen durch.“

Wird es Schattenplätze bzw. Regenunterstellmöglichkeiten bei der Veranstaltung in Neukirchen-Vluyn geben?

„Eine unserer Stages ist komplett im Wald“, sagt Markus Kamps. Gerade bei Hitze biete der Ort einen geeigneten Schattenplatz.

