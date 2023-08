Mehrere Dächer abgedeckt – Schweres Gewitter in Moers

Moers. Ein schweres Gewitter ist am Mittwochnachmittag über Moers gezogen. Die Feuerwehr spricht von abgedeckten Dächern und entwurzelten Bäumen.

Eine recht kleine, aber heftige Gewitterzelle ist am Mittwoch über das nordwestliche Ruhrgebiet gezogen und hat sich im Münsterland abgeschwächt. Das meldete der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Abend.

Aus Moers hieß es bei der Feuerwehr, kräftige Böen hätten Dächer abgedeckt und Bäume entwurzelt, bis zu 70 Einsatzkräfte seien seit dem Nachmittag im Einsatz. Personen seien nicht zu Schaden gekommen. „Die Heftigkeit hat uns erwischt“, sagte ein Sprecher. Die Einsätze laufen auch am Abend noch. Berichte über eine angebliche Windhose über Moers bestätigte er aber nicht.

Der DWD-Sprecher sagte, bei der aus Holland herangezogenen starken Gewitterzelle seien punktuelle kurze Tornados grundsätzlich nicht auszuschließen. Konkrete Fälle am Mittwoch seien dem DWD aber nicht bekannt.

Unwetter in Moers: Sturmböen haben mehrere Bäume entwurzelt. Foto: Feuerwehr Moers

Moers-Kapellen war von Gewitter besonders betroffen

Gegen 15 Uhr war die Gewitterfront über die Stadt gezogen. Insgesamt 17 Einsatzstellen waren abzuarbeiten, schreibt die Feuerwehr. Meist ging es um umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste. Auf dem Kirchweg in Schwafheim stürzten Bäume unter anderem auf ein Wohnhaus. Auch Hauptstraßen seien von Bäumen versperrt gewesen, heißt es.

Besonders betroffen war Moers-Kapellen: An der Friedrich-Ebert Straße, Amalienstraße, Wernerstraße und Ewaldstraße wurden laut Feuerwehr mehrere Dächer ganz oder teilweise abgedeckt. In der Siedlung sei erheblicher Sachschaden entstanden. Auf der Nahestraße stürzten Bäume auf drei Autos.

Unwetter wütete auch in Duisburg und Dinslaken

Auch in Dinslaken und Duisburg hatte das Gewitter für viele Einsätze gesorgt. Sturmböen hatten in Duisburg mehrere Bäume entwurzelt. Einen Straßenzug in Neuenkamp traf es besonders heftig. In Dinslaken musste die Feuerwehrteilweise Pumpen einsetzen, um Wasser aus tieferliegenden Räumenzu beseitigen. (mit dpa)

