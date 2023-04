Das Haus an der Uerdinger Straße 27 ist nach dem Brand unbewohnbar.

Feuer Hausbrand in Moers durch defektes Küchengerät ausgelöst

Moers. Nach dem verheerenden Brand in der Moerser Innenstadt sind die Untersuchungen zunächst abgeschlossen. Alles deutet auf eine einzige Ursache hin.

Der Hausbrand am Mittwoch in Moers ist mit großer Wahrscheinlichkeit durch ein defektes Küchengerät ausgelöst worden. Das berichtet die Polizei auf NRZ-Anfrage. Die Untersuchungen der Sachverständigen würden aktuell darauf hindeuten, dass es keinen anderen Grund für das verheerende Feuer gebe.

Das Feuer war am Mittwochmorgen in einem Wohnhaus an der Uerdinger Straße ausgebrochen. Die Feuerwehr musste drei Bewohner, darunter ein Kind, über Drehleitern retten. Das Haus ist zurzeit unbewohnbar, der Gehweg vor der Brandstelle gesperrt. Ein Feuerwehrmann wurde beim Einsatz verletzt.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland