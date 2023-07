„Haus des Döners“ eröffnet in Moers: Start mit 1-Cent-Aktion

Moers. Auf der Homberger Straße steht die dritte 1-Cent-Döner-Aktion des Jahres bevor. Die Eröffnung einer angesagten Kette dürfte für Schlangen sorgen.

Ein Döner für einen Cent: Dieses Sonderangebot hatte in diesem Jahr bereits bei zwei Imbiss-Neueröffnungen an der Homberger Straße für lange Warteschlangen gesorgt. Demnächst wird mit dem „Haus des Döners“ voraussichtlich Nummer drei nachziehen. Mit großen Bannern in der City wirbt die in vielen Städten bereits verbreitete Kette in der Optik der besonders bei Jugendlichen beliebten Netflix-Serie „Haus des Geldes“ für die anstehende Neueröffnung in Moers. „Coming Soon“ (auf Deutsch: „Kommt bald“) heißt es darauf noch wenig konkret.

Auf eine Nachfrage der Redaktion zum geplanten Eröffnungsdatum und den Plänen in der Stadt ist die Zentrale der Gastronomie-Kette mit Sitz in Hürth bislang nicht eingegangen. Als Standort für die erste „Haus des Döners“-Filiale in Moers wurde das Ladenlokal an der Homberger Straße 87a ausgewählt. Interessant: Erst im Januar dieses Jahres hatte in denselben Räumlichkeiten der Imbiss „Ikram Döner“ eröffnet – ebenfalls mit einem 1-Cent-Lockangebot (wir berichteten).

Haus des Döners neu in Moers: Franchisenehmer bereits gefunden – Schlangen erwartet

Seit Mai ist der Betrieb mittlerweile stillgelegt, berichtet Ikram-Inhaber Mehmet Can Deger im Gespräch mit der NRZ, ohne Gründe für die Schließung zu nennen. Er bestätigt, dass das „Haus des Döners“ seine Nachfolge an dem Standort antreten wird, sogar ein Franchisenehmer sei bereits gefunden. Wer den Laden führen wird, ist bislang aber noch nicht bekannt.

„Haus des Döners“ kommt nach Moers: So wie hier bei der Neueröffnung in der Essener Innenstadt ist zu erwarten, dass sich auch in der Moerser City lange Schlange bilden dürften. Foto: Dirk A. Friedrich / FUNKE Foto Services

Mit ziemlicher Sicherheit lässt sich allerdings jetzt bereits erahnen, dass die Neueröffnung für lange Warteschlangen in der Moerser Innenstadt sorgen dürfte. Das legt die Erfahrung aus der Nachbarstadt nahe: Bei der Eröffnung der Filiale in Duisburg-Marxloh im Februar standen die Kundinnen und Kunden teils vier Stunden an, um einen der begehrten 1-Cent-Döner zu ergattern. 1300 der gefüllten Fladenbrote gingen am ersten Tag über die Ladentheke, berichtete der Betreiber damals.

Sobald weitere Informationen zur Eröffnung bekannt sind, werden wir diesen Text für Sie aktualisieren.

