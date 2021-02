Der harte Winter hat Straßenschäden verursacht, hier ein Foto aus dem Januar in Moers-Kapellen an der Bahnhofstraße.

Straßen in Moers Harter Winter sorgt für mehr Straßenschäden in Moers

Moers. Enni bessert große Schlaglöcher in Moers zunächst provisorisch aus. Kontrolliert wird im ganzen Jahr, Bürger können Gefahrenquellen melden.

Auch wenn der Winter noch nicht vorbei ist, herrscht bei den zuständigen Straßenbauern der Enni Stadt & Service Niederrhein in Moers Hochkonjunktur. „Wir arbeiten bereits seit einigen Tagen daran, die größten Schäden zu beseitigen“, verweist Straßenmeister Frank Cornelius in einer Mitteilung auf acht Mitarbeiter, die im Auftrag der Stadt ausschließlich Reparaturen an Straßen und Gehwegen durchführen.

„Da der Winter aber noch einmal zurückkommen kann, können wir Gefahrenquellen derzeit nur provisorisch mit Kaltbitumen für den Auto- und Radverkehr sowie natürlich für die Fußgänger ausschalten“, so Cornelius. Erst bei stabilem Frühjahrswetter würden die besonders betroffenen Stellen mit Heißasphalt ausgebessert.

Deutlich mehr Reparaturstunden als im vergangenen Winter

Wie in jedem Jahr haben auch die letzten Winterwochen den Belag zahlreicher Moerser Straßen beschädigt. Die Schadensanalyse fällt laut Mitteilung aktuell aber durchaus höher als in den letzten Wintern aus: „Es ist zwar noch kein Vergleich zu dem extremen Winter in 2010, wir mussten aber Stand Februar schon jetzt rund 200 Stunden mehr als im kompletten letzten Winter für Reparaturen aufwenden.“

Besonders ältere, bereits sanierungsbedürftige Straßenbeläge seien betroffen. „Das spüren wir derzeit auch auf Hauptverkehrsadern wie der Homberger-, Uerdinger- und Hülsdonker Straße.“ Das Problem: Selbst kleinste Risse verursachen, dass Feuchtigkeit in den Asphalt eindringt und so sukzessive an der Substanz der Fahrbahndecke nagt. „Jeder Autoreifen, der hier hineingerät, sorgt so für immer tiefere Löcher“, weiß Cornelius. Während Bürger ihre Winterkleidung bereits einmotten, halten Frost und Eis die Straßenbauer somit noch länger in Atem.

Es gibt zwei Möglichkeiten, Gefahrenquellen zu melden

Überhaupt haben die Experten die rund 450 Kilometer des Moerser Straßennetzes ganzjährig im Blick. Drei Straßenkontrolleure besichtigen Tag für Tag zu Fuß oder mit dem Fahrrad nach einem fest abgestimmten Plan jeden einzelnen Straßenmeter. Fallen dabei Schäden auf, erheben die Kontrolleure direkt vor Ort ein Schadensbild und vergeben dabei die Priorität der Schadensbehebung.

Auch Bürger können helfen und Schäden oder auch hochstehende Platten auf Gehwegen, die Gefahrenquellen darstellen, unter der Rufnummer 02841 / 104114 oder über die Homepage www.enni.de melden: „Wir werden diese dann schnell besichtigen und bei Bedarf beheben.“ Dies alles geschieht unabhängig vom Straßensanierungsprogramm der Stadt Moers, das Enni Jahr für Jahr im Auftrag umsetzt.

