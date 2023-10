Halloween in Moers: Große Übersicht der Partys und Events

Moers/Kamp-Lintfort/Neukirchen-Vluyn. Vom Rave mit Parookaville-DJs bis zum gemütlichen Bar-Abend: Hier gibt es 2023 Halloween-Partys in Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn.

Kleine Vampire, Zombies und Horror-Clowns ziehen am Dienstag, 31. Oktober, wieder von Tür zu Tür und fordern die Herausgabe von „Süßem oder Saurem“. Auch für erwachsene Fans des schaurigen Fests gibt es an Halloween 2023 zahlreiche Partys in Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn.

Das Angebot reicht von einer großen Feier mit deutschlandweit bekannten Musikern bis hin zu einem gemütlichen Abend in der Kneipe. Ein gruseliges Kostüm ist auf keiner der Veranstaltungen verpflichtend, jedoch überall erwünscht. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Halloween-Partys in Moers: So wird in der Enni-Eventhalle und im Bollwerk gefeiert

Die wahrscheinlich größte Halloween-Party findet in der Enni-Eventhalle in Moers statt. Dort laden die Veranstalter des Neukirchen-Vluyner Heaven & Hill-Festivals zum Indoor-Rave „Dancing Dead 2“ ein. Auf zwei Bühnen, der „Hauptgruft“ und der „Kammer des Schreckens“, legen ab 21 Uhr mehrere prominente DJs elektronische Tanzmusik auf. Headliner der Feier ist David Puentez, der auf der jüngsten Ausgabe des Parookaville-Festivals in Weeze eine große Bühne bespielt hat und regelmäßig bereits mit Berühmtheiten der internationalen Musikszene wie Post Malone oder Rita Ora zusammengearbeitet hat. Tickets gibt es für 30 Euro auf www.heavenandhill-festival.de.

Im Jugendkulturzentrum Bollwerk 107 können sich die Besucherinnen und Besucher nach Angaben der Veranstalter auf eine „U-Boot-Expedition in die düsteren Abgründe der Tiefsee“ begeben und sich dort unheimlichen Meeresungeheuern stellen. Die Party beginnt um 22 Uhr und dauert voraussichtlich bis 5 Uhr morgens.

Halloween 2023 in Moers: Diese Kneipen und Pubs bieten Partys an

Wer den Halloween-Abend möglichst nah an den Wurzeln des Brauchtums verbringen möchte, hat dazu im „Fiddlers Irish Pub“ in der Moerser Altstadt die Gelegenheit. Dort wird ab 20 Uhr mit traditioneller Live-Musik und Bier aus Irland gefeiert. In dem Inselstaat sollen die Kelten den Grundstein für das Fest als Feier der Ernte und Begrüßung der kalten Jahreszeit gelegt haben. Eine Reservierung für die Halloween-Feier ist nicht notwendig und der Eintritt in den Pub ist kostenfrei, wie die Geschäftsleitung auf Nachfrage der Redaktion bestätigt.

Kostenlos ist auch die Halloween-Feier in der Kneipe „Bierdoktor“ an der Augustastraße in Moers. Ohne Live-Musik, dafür in gemütlicher Runde, soll dort von 22 bis 5 Uhr gefeiert werden. Das Haus Engeln in Asberg hingegen verzichtet in diesem Jahr ebenso auf eine Grusel-Party wie das Hotel van der Valk. Letzteres hatte eine Veranstaltung an Halloween bereits angekündigt, diese jedoch wegen geringer Nachfrage abgesagt, wie das Team auf Nachfrage bekanntgibt.

Halloween 2023: Diese Feiern gibt es in Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn

Eine „schaurig gruselige Party“ findet nach Angaben der Veranstalter im Kamp-Lintforter Club „Carthago“ statt. Dort können Halloween-Fans ab 21 Uhr gemeinsam Tanzen.

Auch für Horror-Fans aus Neukirchen-Vluyn gibt es am 31. Oktober eine besondere Veranstaltung. In der Sportsbar „Füllort“ lohnt sich eine ausgefallene Verkleidung besonders: Für den Party-Gast mit dem besten Kostüm kündigt Wirt Dennis Schönke eine Überraschung an. Die Feier beginnt um 19 Uhr. Tickets sind im Vorverkauf für 5 Euro in der Kneipe, Ernst-Moritz-Arndt-Straße 35, erhältlich.

Halloween in Moers mit Kindern: Rübengeisterumzug durch den Schlosspark

Zu einer beliebten Veranstaltung für kleinere Grusel-Liebhaber lädt das Grafschafter Museum in den Moerser Schlosspark. Beim „Rübengeisterumzug“ warten verschiedene Stationen auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmern, an denen schaurige Geschichten vom Niederrhein erzählt und spannende Informationen rund um das Brauchtum Halloween vermittelt werden.

Die Veranstaltung richtet sich an Fünf- bis Zehnjährige. Diese sollten verkleidet sein und eine Laterne mitbringen. Es finden zwei Rundgänge statt, mit Beginn um 17 Uhr und um 18:15 Uhr. Treffpunkt ist 16.45 Uhr bzw. 18 Uhr vor dem Moerser Schloss. Die Teilnahme kostet für Erwachsene 3 Euro und für Kinder 2 Euro. Eine Ticketreservierung ist telefonisch (02841 / 20168200) oder an der Museumskasse, Kastell 9 möglich.

