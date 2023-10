Hall-Markt-Eröffnung: Ein Gewinn für Moers? Bürger gespalten

Am Montag, 30. November, hat der Hall-Mark in den früheren Rewe-Räumen an der Klever Straße eröffnet.

Moers. Am 30. Oktober hat in Moers der türkische Hall-Markt eröffnet. Doch was sagen die Moerser? Die Antworten der Leser sind sehr unterschiedlich.

Am Montag, 30. November, hat in Moers der neue Hall-Markt in den früheren Rewe-Räumen an der Klever Straße eröffnet. Dort sind ab sofort türkische Feinkostartikel sowie Lebensmittel erhältlich. Doch hat so ein Geschäft gefehlt oder vermissen die Moerser im Stadtgebiet andere Geschäfte? Wir haben uns in einer NRZ-Umfrage auf Facebook umgehört.

Moerser hätten sich lieber Haushaltswarengeschäft oder Mode-Geschäfte gewünscht statt Hall-Markt

„Es ist schön, dass in Moers immer wieder verschiedene Geschäfte eröffnen“, betont beispielsweise Claus Peter Küster. Dennoch sagt er: „Obwohl es heißt ,Handel ist Wandel’, würde ich mich über ein Haushaltswarengeschäft mit feinem Geschirr, Besteck und Töpfen, schöner Tischwäsche usw. sehr freuen.“ Dem stimmen auch zahlreiche anderer Nutzerinnen und Nutzer zu, denen ebenfalls solch ein Geschäft in Moers fehlt.

Michael Kraus hingegen vermisst in Moers eine größere Auswahl an Herrenkonfektionen. „Gerne auch hochwertiger.“ Im Mode-Bereich fehlt es Sabine Sera Schumacher auch an einem Gothic Shop. „Überhaupt alternative Läden mit Kleidung und anderen Alltagssachen. Und das mal ab Kleidergröße 46 aufwärts.“ Vanessa Picko hätte sich hingegen lieber wieder eine DHL/Poststelle gewünscht, „so wie es vorher war.“ Und Susanne Hegmann hätte sich beispielsweise einen Media Markt gewünscht. „Der Nächste ist in Krefeld.“

Moerserin trauert dem alten Rewe-Markt an der Klever Straße in Moers hinterher

Einige vermissen jedoch auch den alten Rewe-Markt, so auch Jasmin Sunitsch: „Ich trauere dem Supermarkt bis heute hinterher. Das war für uns mehr als ein Geschäft. Mein Sohn ist als Baby auf dem Band gefahren und die Verkäufer dort haben ihm sogar was zur Einschulung geschenkt.“ Sie selbst hätte zudem auch mal etwas Persönliches an der Kasse vergessen, was ihr zwei Mitarbeiter nach ihrem Feierabend nach Hause gebracht hätten. „Solche Erlebnisse kann keiner ersetzen.“

Einige Moerser loben das Angebot und die Preise des Hall-Marktes

Es gibt allerdings auch einige Moerserinnen und Moerser, die sich über die Eröffnung des Hall-Marktes und sein Angebot freuen. „Falls das Angebot dem des Fatih-Marktes in Kamp-Lintfort ähnlich ist, wäre ich schwer begeistert. Dann könnte ich mir den Weg nach Kamp-Lintfort sparen“, schreibt eine Userin. Sie möchte sich den neuen Hall-Markt auf jeden Fall mal anschauen.

Frank Pieper hat sich bereits einen ersten Eindruck von dem neuen türkischen Feinkost- und Lebensmittelmarkt verschafft und ist vom Hall-Markt begeistert. „Uns hat es gefallen. Wir werden dort regelmäßig einkaufen.“ Yasmin Pieper schreibt: „Es ist ein Highlight. Das Geschäft hat meine Erwartungen übertroffen.“ Und auch die Preise und die Auswahl werden von einigen Nutzern gelobt.

