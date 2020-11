Halde Kohlenhuck in Moers: Prüfung für Artenschutz läuft

Moers. Die Halde Kohlenhuck im Norden von Moers soll an den Regionalverband Ruhr übergeben werden. Vorher gilt es noch, wichtige Fragen zu klären.

Für die Halde Kohlenhuck im Norden von Moers läuft zurzeit eine Artenschutzprüfung. Deshalb sei die Planung zur endgültigen Gestaltung der Halde auch noch nicht der zuständigen Bezirksregierung in Arnsberg vorgelegt worden. Das teilte die RAG Montan-Immobilien (MI) als Besitzer der Halde auf NRZ-Anfrage mit.

„Die Ergebnisse dieser Prüfung müssen noch ausgewertet und dann bei der Planung, beziehungsweise bei vorlaufenden Artenschutzmaßnahmen berücksichtigt werden“, heißt es bei der RAG MI weiter. Dann könne die Planung in Arnsberg vorgelegt und die Halde anschließend an den Regionalverband Ruhr (RVR) übergeben werden.

Kohlenhuck ist jetzt ein regionaler Kooperationsstandort

Die Fraktionsvorsitzende der Grünen in Moers, Gudrun Tersteegen, hatte am Donnerstag im Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Umwelt die Frage gestellt, ob für die Halde Kohlenhuck ein Abschlussbetriebsplan vorliegt. Nach ihren Angaben gebe es zurzeit weiteren Bedarf an Deponieflächen. Auf Kohlenhuck, befürchtet Tersteegen, könnten noch 2,5 Millionen Tonnen Material gelagert werden, solange der Abschlussbetriebsplan nicht verabschiedet sei.

Unweit der Halde könnte im Stadtteil Kohlenhuck ein Gewerbegebiet entstehen, jedenfalls hat die Verbandsversammlung des RVR Mitte Juni „regionale Kooperationsstandorte“ benannt, auf denen zum Beispiel Gewerbeentwicklung möglich sein soll. Im konkreten Fall geht es hier um den Standort Kohlenhuck (38 Hektar) auf Moerser Seite und Asdonkshof (103 Hektar) auf Kamp-Lintforter Seite.

Wie die Moerser Fläche, zum Teil in Privatbesitz, entwickelt werden soll, darüber gibt es unterschiedliche Auffassungen.