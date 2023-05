Wirtschaft Guido Lohmann in Kamp-Lintfort: Absage an Vier-Tage-Woche

Kamp-Lintfort. Der Vorstandsvorsitzende der Volksbank Niederrhein redet beim Unternehmerstammtisch in Kamp-Lintfort Klartext – auch zum Krieg in der Ukraine.

Guido Lohmann, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Niederrhein glaubt, dass der Höhepunkt der Inflation in diesem Jahr überschritten wird. Bei einem anderen Thema redete er beim Unternehmerstammtisch am Donnerstag in Kamp-Lintfort Klartext.

Die Herausforderungen durch den demografischen Wandel blieben bestehen, so Lohmann. Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Entwicklung sei hier eine Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich das falsche Signal. Die Wirtschaft stagniere, während die Lohnkosten stiegen, so Lohmann vor weit über 300 Gästen in Wellings Parkhotel. Die Gewerkschaft IG Metall solle die Diskussion schnellstens beenden: „Wir können uns das nicht leisten.“

Zu Beginn seiner mit großem Applaus bedachten Rede war Lohmann auf Putins Krieg in der Ukraine eingegangen. „War die Eskalation mit Russland wirklich nicht absehbar?“, fragte Lohmann ins Publikum – und lieferte gleich die Gegenargumente. So sei der Bau der Ostsee-Pipeline Nordstream 1 ebenso annähernd kritiklos hingenommen worden wie die Besetzung der Krim durch Russland im Jahr 2014.

Lohmann: „Ich appelliere, aus diesen Fehleinschätzungen zu lernen. Wir dürfen die Fehler der Vergangenheit nicht vergessen und im Umgang mit China nicht wiederholen.“

Den Ausstieg aus der Atomkraft hält Lohmann grundsätzlich für richtig, allerdings sei der 2011 gemachte Beschluss unzureichend vorbereitet worden. Den Ausstieg zu diesem Zeitpunkt bezeichnete er als „falsch“.

Das sagt Landrat Ingo Brohl beim Unternehmerstammtisch

Zu Gast beim Unternehmerstammtisch war Ingo Brohl, aus Moers stammender Landrat des Kreises Wesel. Er stellte den Gästen die Arbeit seiner Behörde vor und verteidigte noch einmal die neue Organisation der Polizeibehörde, die ihm auch unterstellt ist. Er habe bei seinem Dienstantritt 2020 eine „überholte Polizeiorganisation“ vorgefunden. Jetzt gebe es sechs statt zuvor zehn Wachen im Kreis, und die Polizei sei immer noch überall präsent.

Beim Thema Wasserstoff setzt Brohl auf den Delta Port, einem seit über zehn Jahren bestehenden Zusammenschluss von Stadthafen Wesel, Rhein-Lippe-Hafen und dem Hafen Voerde-Emmelsum. Brohl: „Wir wollen hier beim Wasserstoff eine starke Position einnehmen.“

Wegen der Corona-Pandemie hatte der Unternehmerstammtisch zuletzt 2019 stattfinden können.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland