Grundsteuer: Moers landet deutschlandweit auf Platz 90

Ein Standard-Einfamilienhaus, hier ein Bild von der Wohnsiedlung Dorsterfeld in Kapellen, kostet laut Haus & Grund in Moers durchschnittlich 627 Euro Grundsteuer im Jahr.

Moers. Mit einer Grundsteuer von 740 Prozent gehört Moers unter den 100 größten deutschen Städten zu den Schlusslichtern. Haus & Grund übt Kritik.

Der Eigentümerverband Haus & Grund hat untersucht, wie hoch die Grundsteuer in den 100 größten Städten Deutschlands ausfällt. Je nach Wohnort fällt die Grundsteuer für die Menschen in Nordrhein-Westfalen sehr unterschiedlich aus. „Im Grundsteuer-Ranking der 100 größten deutschen Städte geht sowohl der erste als auch der letzte Platz nach NRW“, berichtet Rechtsanwalt Michael Buser über das Grundsteuer-Ranking von Haus & Grund.

Moers liegt auf Platz 90. Der Geschäftsführer des Eigentümervereins Haus & Grund Grafschaft Moers erklärt: „In Deutschlands günstigster Großstadt Gütersloh zahlt man für ein Standard-Einfamilienhaus 323 Euro Grundsteuer im Jahr. In Witten, Deutschlands teuerster Großstadt, sind es dagegen 771 Euro.“ In Gütersloh beträgt der Hebesatz 381, in Witten 771 Prozent. In Moers liegt dieser bei 740 Prozent, ein Standard-Einfamilienhaus kostet im Schnitt 627 Euro im Jahr. „Eine hohe Grundsteuerbelastung ist regelmäßig das Ergebnis politischer Versäumnisse in der Vergangenheit“, berichtet Buser.

Haus & Grund fordert von der Stadt und Politik in Moers, das Gewerbegebiet Kohlenhuck zu entwickeln

Ein Grundsteuer-Ranking zeigt die Missstände auf. „Ineffiziente Maßnahmen, wie etwa ein mobiler Bürgerservice, der ein Vielfaches des stationären Bürgerservices im Rathaus kostet“, erklärt Buser, „verbieten sich dann von alleine“.

Weit schwerwiegender bewertet Buser aber die Entscheidung des Moerser Bündnisses aus SPD,Grünen, Grafschafter, Linke und „Die Fraktion“, das Gewerbegebiet Kohlenhuck nicht entwickeln zu wollen.

„Hier besteht die einmalige Möglichkeit, ein nennenswertes Gewerbegebiet in Moers nachhaltig und klimagerecht zu gestalten. Damit ließen sich mittelfristig erhebliche Einnahmequellen generieren um den städtischen Haushalt und in der Folge auch die Moerser Bürgerinnen und Bürger zu entlasten.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland