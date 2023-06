Wirtschaft Grundsteuer in Kamp-Lintfort: Was säumigen Eigentümern droht

Kamp-Lintfort. Über 90 Prozent der Grundsteuererklärungen sind beim Kamp-Lintforter Finanzamt eingegangen. Was die letzten säumigen Eigentümer wissen müssen.

91.800 Grundsteuererklärungen erwartet das Finanzamt Kamp-Lintfort. 82.800 seien bisher eingegangen, heißt es von dort. Das ist mit 91 Prozent ein recht guter Schnitt, landesweit liegt die Quote bei 89 Prozent, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Die Frist zur Abgabe ist eigentlich am 31. Januar diesen Jahres abgelaufen.

Nur ein Prozent der bisher eingegangenen Grundsteuererklärungen seien nicht digital abgegeben worden. Wie es für die bis jetzt „säumigen“ Bürgerinnen und Bürger weitergeht erklärt Ulrike Sondermann, Leiterin des Finanzamts Kamp-Lintfort in einer Mitteilung: „Alle Eigentümerinnen und Eigentümer, die ihrer Verpflichtung zur Abgabe der Grundsteuererklärung bisher nicht nachgekommen sind, haben ein Erinnerungsschreiben erhalten.“ Wer ein solches Schreiben erhält, obwohl er die Grundsteuererklärung bereits eingereicht hat, solle sich beim Finanzamt melden. In vielen Fällen ließe sich der Sachverhalt am Telefon schnell klären, heißt es weiter. So könne ein Zahlendreher oder ein falsches Aktenzeichen zu Irritationen führen.

Wer allerdings weiterhin keine Erklärung abgibt, der muss damit rechnen, dass die Finanzämter die Besteuerungsgrundlagen schätzen. Die Finanzämter in Nordrhein-Westfalen hätten vor einigen Wochen mit dem Versand von Schätzbescheiden begonnen. Nach der Sommerpause würden die restlichen Fälle, in denen keine Erklärung vorliegt, geschätzt, heißt es weiter. „Wichtig ist: Die Verpflichtung zur Abgabe der Grundsteuererklärung bleibt auch nach einer Schätzung bestehen“, betont Ulrike Sondermann.

Die Abgabe der Grundsteuererklärung ist weiterhin digital über das Online-Finanzamt ELSTER möglich. Sie verweist auch darauf, dass die Unterstützungsangebote auf der digitalen Info-Plattform www.grundsteuer.nrw.de und die telefonische Hotline unter 02842/1211959, von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr, weiterhin zur Verfügung stehen.

Wer die Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwerts abgegeben hat, erhält vom Finanzamt den Grundsteuerwert- sowie den Grundsteuermessbescheid. Der festgestellte Wert hat noch keine Aussagekraft über die zu zahlende Grundsteuer ab 2025. Die Kommunen setzen ab 2024 zunächst die neuen Hebesätze fest und berechnen mit diesen und den Grundsteuermessbeträgen die zu zahlende Grundsteuer. Grundsteuerzahlungen nach neuem Recht sind ab dem 1. Januar 2025 zu leisten.

