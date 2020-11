Grüne in Neukirchen-Vluyn unterstützen die Aktion #ofenaus

Die Grünen in Neukirchen-Vluyn schließen sich dem Aufruf der Partei Die Partei in Moers an.

Neukirchen-Vluyn/Moers. Bündnis 90/Die Grünen in Neukirchen-Vluyn unterstützt die Aktion #ofenaus der Partei „Die Partei“ Moers. Die ruft dazu auf, Essen zu bestellen.

Am heutigen Freitagabend sind auch die Neukirchen-Vluyner aufgerufen, den Ofen auszulassen und bei den örtlichen Gastronomen zu bestellen: Mit diesem Aufruf schließen sich die Bündnisgrünen in Neukirchen-Vluyn der Aktion der Partei „Die Partei“ an, die in Moers unter dem Hashtag #ofenaus dazu aufruft, die örtliche Gastronomie generell, aber insbesondere am Freitagabend zu unterstützen.

„Schwurbler spazieren, wir schnabulieren!“, schreibt „Die Partei Moers“ auf ihrer Facebookseite. Mit diesem Beitrag reagiert die Partei auf eine Veranstaltung der sogenannten Querdenker, die am Freitagabend eine Demonstration geplant haben, die sie als Solidaritätsmarsch für die örtliche Gastronomie deklarieren. Doch die Gastronomen wurden gar nicht gefragt , ob sie die vermeintliche Solidarität wollen. Sie distanzieren sich deutlich von der Veranstaltung und deren Urhebern.