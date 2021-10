Tom Wagener kandidiert bei der Landtagswahl 2022 für die Grünen in Moers und Neukirchen-Vluyn.

Politik Grüne in Moers und Neukirchen-Vluyn nominieren Tom Wagener

Moers/Neukirchen-Vluyn. Der Neukirchen-Vluyner Tom Wagener tritt für die Grünen im Wahlkreis Wesel IV an. Er hat unter anderem zum Thema Kiesabbau klare Vorstellungen.

Die Grünen aus Moers und Neukirchen-Vluyn nominierten in ihrer gemeinsamen Mitgliederversammlung am vergangenen Donnerstag Tom Wagener als Direktkandidaten für den Wahlkreis 60 - Wesel IV - für die kommende Landtagswahl im Mai 2022. Das geht aus einer Mitteilung an die Redaktion hervor.

Wagener, der seit 2016 Fraktionsvorsitzender der Grünen im Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn ist, hat sein politisches Engagement 2011 bei den Grünen in Neukirchen-Vluyn begonnen. In den Folgejahren war er Sprecher des Ortsverbandes Neukirchen-Vluyn, Mitglied des Vorstands im Bezirksverband Niederrhein-Wupper, Sprecher der Grünen Landesarbeitsgemeinschaft Verkehr und Mobilität NRW und Mitglied der Bundesgemeinschaft Verkehr der Partei.

Beim Thema Verkehrswende ist der Mann vom Fach

Tom Wagener möchte sich laut Mitteilung im Landtag unter anderem für die Verkehrswende einsetzen, denn als Bauingenieur beziehungsweise Verkehrsplaner verfüge er hier über wichtiges Fachwissen und die notwendigen Kompetenzen, um Lösungen rund um den Verkehrswegebau und die Mobilität zu erreichen. „Denn gerade im Verkehrswegebau, wie beim Bau allgemein, gibt es enormes Potenzial für die Verwendung von recycelten Baustoffen. Dies ist essenziell, um den ständigen Bedarf an Sand, Kies und anderen Ressourcen zu minimieren und den Wachsenden Raubbau an Natur und Landschaft zu stoppen“, wird Wagener in der Mitteilung zitiert.

Die Vorstände der beiden Ortsverbände (Monika Heiming, Jan Pütter, Steffen Richter und Karin Behrendt-Bongert) machten deutlich, dass Tom Wagener seit vielen Jahren engagiert, kompetent und verlässlich auf verschiedenen politischen Ebenen tätig ist. Sie gratulierten ihm zu seiner Nominierung.

