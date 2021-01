Corona in Moers Grüne in Moers fordern Stufenplan für Weg aus der Pandemie

Moers. Corona: Was passiert nach dem 14. Februar? Die Grünen in Moers haben sich Gedanken gemacht und schlagen klare Maßnahmen vor.

Die Grünen in Moers schlagen einen Stufenplan für den künftigen Umgang mit der Corona-Pandemie vor. Sie orientieren sich dabei am Stufenplan der Grünen-Landtagsfraktion.

„Der fehlenden Transparenz und Kommunikation der Verordnungen von Kreis und Land sollten wir als Stadt mit eigenen Hilfestellungen begegnen dürfen“, heißt es in einer Mitteilung vom Freitag. Aus dem Stufenplan der Landtagsfraktion sei „nicht alles, aber vieles als kommunale Maßnahme und Initiative umsetzbar“.

Ein Vorschlag: Wechselunterricht an Schulen

Ab einer Inzidenz von über 50 Corona-Fällen auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen schlagen die Grünen in Moers unter anderem Wechselunterricht in kleinen Gruppen, einen eingeschränkten Regelbetrieb in Kitas mit festen Gruppen und eine erhöhte Taktfrequenz im öffentlichen Nahverkehr vor.

Ab einer Inzidenz von über 50 über einen Zeitraum von mehr als zwei Wochen sollten unter anderem, so der Vorschlag der Grünen in Moers, die Gastronomie und die meisten Geschäfte und Kultureinrichtungen schließen und der Schulunterricht an weiterführenden Schulen als Distanzunterricht laufen.

Ausgangssperren in Hotspots

Bei 7-Tage-Inzidenzen über 200 sollten dann verschärfte Maßnahmen wie etwa Ausgangssperren ab 21 Uhr oder Distanzunterricht in Grundschulen gelten.

Darüber hinaus möchten die Grünen weitere Maßnahmen treffen. Zum Beispiel: „Angebote der mobilen Kinder- und Jugendarbeit müssen mehr in den Fokus gerückt werden. Wo dies nicht geht, braucht es eine Notruf-Hotline, gerne online und organisiert von den Jugendeinrichtungen für Kinder und Jugendliche mit ihren Sorgen und Problemen.“

Außerdem müsse Moers über unterschiedliche Kanäle (Telefon-Hotlines oder digital) die Möglichkeit bieten, sich über die Impfung zu informieren und Impftermine zu vereinbaren.

Die aktuellen Corona-Schutzregeln der Landesregierung Nordrhein-Westfalen gelten bis zum 14. Februar.