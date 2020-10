Grüne Helfer im Moerser Bethanien sind wieder im Einsatz

Monatelang mussten sie wegen der Corona-Krise zu Hause bleiben, die Grünen Damen und Herren am Krankenhaus Bethanien. Seit ein paar Wochen aber sind sie wieder im Einsatz zum Wohle der Patienten. Wenn auch in kleinerer Besetzung: „Viele von uns sind im Rentenalter oder gehören einer Corona-Risikogruppe an“, erklärt Jutta Fitscher. Doch dank der ausgereiften Sicherheits- und Hygienekonzepte der Klinik sei ein Arbeiten wieder möglich. Was schon deshalb wichtig sei, weil kaum ein Patient zurzeit Besuch erhalten darf.

Krankenhausseelsorgerin Anke Prumbaum sah während der vergangenen Monate, wie sehr die Ehrenamtlichen im Klinikalltag fehlten. So stieß sie im September zusammen mit der Krankenhausleitung den Neustart der Grünen Damen und Herren an. „Nach einer Bedenkzeit meldeten wir uns bei ihr. Allerdings stiegen in dieser Zeit die Corona-Fallzahlen wieder“, berichtet Regina Tielsch (67), die sich ebenfalls in der Leitung der Grünen Damen und Herren engagiert. Zum Klinikkonzept: „Heute werden alle Patienten auf Corona getestet, was am Anfang der Pandemie nicht möglich war. Dies ist sehr wichtig für das ganze Haus“, unterstreicht Jutta Fitscher.

Am Rande: Ihr Weg zu den Grünen Damen war denkbar kurz, sie ist Pharmareferentin im Ruhestand. Trotz aller Hygiene könnten sich augenblicklich statt sonst 30 Ehrenamtliche leider nur sieben Aktive um die Stationen und vier um die Bücherei kümmern, weiß Jutta Fitscher. „Der Einsatz auch in Coronazeiten ist den Grünen Damen und Herren natürlich frei gestellt.“ Und die Aufgaben der Freiwilligen sind vielfältig. „Das fängt bei der Versorgung mit allem Nötigen an, wenn ein Patient ohne Angehörige eingeliefert wurde. Wir besorgen dann beispielsweise Kleidung aus der Kleiderkammer und versuchen, Verwandte zu finden“, berichtet Regina Tielsch.

Heute sei es nicht immer selbstverständlich, dass sich die Familie um den Kranken kümmert. Daneben erledigen die Ehrenamtlichen auch kleine Besorgungen.

Besonders wichtig sei das Gespräch mit den Patienten. „Vielen wird der Tag lang, und viele haben Sorgen“, weiß Jutta Fitscher. „Sie sind froh, wenn jemand Zeit für sie hat.“ Häufig drehen sich die Gespräche um die Familien oder um die Krankheiten. „Manchmal suchen die Patienten aber auch nur ein nettes Gespräch, das gute Laune macht.“ In Corona-Zeiten sei es zudem eine Aufgabe, die Taschen der Patienten von der Pforte auf die Station zu bringen. „Die Angehörigen dürfen ja in den meisten Fällen nicht aufs Zimmer.“ Seit März herrscht Besuchsverbot.

Verstärkung ist den Freiwilligen im Haus Bethanien willkommen. „Gerade jetzt wäre es schön, einige neue Mitstreiter zu gewinnen“, lädt Jutta Fitscher ein. „Wir fühlen uns hier sicher und freuen uns, wieder helfen zu können.“ Das gelte auch für die Aktiven in der Bücherei, die den Lesestoff regelmäßig mit dem Wagen auf die Stationen bringen und die Patienten mit spannender Lektüre versorgen.

Wer das Team der Grünen Damen und Herren verstärken möchte, kann sich an Pfarrerin Anke Prumbaum wenden: Seelsorge@bethanienmoers.de, 02841/2002583.