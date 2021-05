Grüne beantragen einen Müll-Detektiv für Kamp-Lintfort

In den vergangenen Jahren haben sich auch immer wieder Kamp-Lintforter Schulen am Müllsammeltag beteiligt

Kamp-Lintfort. Zuviel wilder Abfall in der Stadt, finden die Bündnis-Grünen. Neben dem Detektiv fänden sie auch einen jährlichen Müllsammeltag sinnvoll.

Für die nächste Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Klimaschutz am 20. Mai 2021 stellt die Fraktion Bündnis 90 / die Grünen den Antrag, sogenannte Mülldetektive einzustellen. Das teilt die Fraktion mit.

Grund: Wilde Müllkippen im Stadtgebiet nähmen zu. An vielen Stellen würden neben Hausmüll nicht unerhebliche Mengen an Sperrmüll, Elektrogeräten, Schadstoffen und Bauschutt abgeladen, dessen Entsorgung der ASK vornehmen müsse. Das Risiko beim Ablagern wilden Mülls erwischt zu werden, sei aktuell gering. Damit sich langfristig daran etwas ändert, sei die Schaffung einer oder mehrerer „Mülldetektiv“-Stellen sinnvoll.

Die Grünen verweisen auf gute Erfahrungen in „Mönchengladbach, Moers oder Hagen“. ,Weiter empfehle es sich, nach dem Hagener Modell diese Müllstreifen durch einen Mitarbeiter des Ordnungsamtes zu ergänzen, weil dann Bußgelder verhängt werden könnten. Auch erhoffen sich die Grünen von solchen regelmäßigen Streifengängen einen Abschreckungseffekt.

Weiter wollen die Grünen in besagter Sitzung beantragen, die Stadt Kamp-Lintfort möge wieder mindestens einen Müllsammeltag pro Kalenderjahr durchführen. Müll am Straßenrand und in der Natur hätten, sicherlich verschärft durch die Corona-Pandemie, zugenommen, hat die Fraktion beobachtet. Ein kommunaler Müllsammeltag sei eine geeignete Aktion, um auf das Problem aufmerksam zu machen. Verbände und Vereine sowie Nachbarschaften könnten sich beteiligen. Die Umweltbildung in Kindergärten und Schulen könne in diesen Tag eingebunden werden. Große überregionale Sammelaktionen wie „RhineCleanUp-Day“ oder die„Let’s clean up Europe – Woche“ seien insbesondere bei den jüngeren Generationenbekannt und erfreuten sich reger Beteiligung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland