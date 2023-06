Großes Ziel: Moerserin Ute (79) läuft quer durch Deutschland

Moers. Ute Schäfer aus Moers wandert mit 79 Jahren unermüdlich quer durch Deutschland - für den guten Zweck. Was die Moerserin auf ihrem Weg antreibt.

„Stellt euch vor, es ist Frieden und alle gehen hin!“ Diese Worte sind ein passender Abschluss für den Vortrag, den die Moerserin Ute Schäfer jetzt im Heinrich-Goldberg-Saal in Neukirchen-Vluyn gehalten hat. Am 78. Jahrestag der Befreiung Europas vom nationalsozialistischen Regime passte der Gedanke besonders gut zum roten Faden ihrer Rede. Die 79-Jährige setzt jetzt ihre Friedenswanderung im Ruhrgebiet fort.

Frieden leben, Frieden schätzen lernen, das hat sich Ute Schäfer auf die Fahnen geschrieben. Um den Friedensgedanken geht es auch in ihren Vorträgen, die sie seit geraumer Zeit in verschiedenen Städten entlang des Rheins hält. In ihnen berichtet die Jakobspilgerin von ihrer „Friedenswanderung“, die sie im letzten Jahr acht Wochen lang quer durch Deutschland, von Flensburg bis nach Herdecke an der Ruhr, führte. Insgesamt knapp 800 Kilometer, auf denen die Pilgerin nicht nur den Friedensgedanken in die Welt trug, sondern auch Spenden für das Friedensdorf in Oberhausen sammelte. Über 2000 Euro kamen dabei für die kranken und verletzten Kinder aus aller Welt zusammen, die dank des Friedensdorfes und seiner Partnerorganisationen eine medizinische Behandlung in Deutschland erhalten.

Jetzt soll es Richtung Süden gehen

Nun zieht es Ute Schäfer erneut auf die deutschen Pilgerwege. Ihre erste große Reise in diesem Jahr hat sie soeben in Herdecke gestartet – dort, wo ihre letzte Wanderung endete. Es soll nun gen Süden gehen, sechs bis sieben Wochen lang. Die genaue Route wird die Pilgerin während des Wanderns festlegen.

Auf ihrem Weg möchte Ute Schäfer weiter Spenden für das Friedensdorf sammeln. Ein Besuch der Pflege- und Heimeinrichtung in Oberhausen im Sommer 2022 beeindruckte die Moerserin, selbst Oma von sechs Enkeln, zutiefst: „Ich denke immer wieder an die großen Augen der Friedensdorf-Kinder. Wir können in Deutschland so froh sein, dass unsere Kinder und Enkelkinder jederzeit Zugang zu einer medizinischen Versorgung haben. Ich habe selbst als Kind noch andere Umstände kennenlernen müssen. Manchmal habe ich den Eindruck, wir wissen nicht, wie gut wir es eigentlich haben. Man sollte dankbar sein für das, was man hat.“

Nachhaltig von dem Rundgang durch das Friedensdorf bewegt, macht Ute Schäfer auch nach der Rückkehr von ihrer Friedenswanderung im Rahmen ihrer Vorträge auf die Arbeit der Kinderhilfsorganisation aufmerksam. Somit sind bisher weitere Spendenbeträge in vierstelliger Höhe zusammengekommen.

Seit 1967 hilft Friedensdorf International verletzten und kranken Kindern aus Kriegs- und Krisengebieten, indem ihnen eine kurzfristige Versorgung in bundesweiten Kliniken in Deutschland ermöglicht wird. Neben dieser Einzelfallhilfe verbessern weltweite Projekte die medizinische und humanitäre Versorgung in den Heimatländern der Kinder. Für solch ein großes Engagement wie dem von Ute Schäfer ist das Friedensdorf sehr dankbar. Denn die medizinische Einzelfallhilfe sowie die weltweite Projektarbeit für die Partnerländer werden ausschließlich durch Spenden finanziert.



